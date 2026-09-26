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Na današnji dan pre četiri godine, 26. septembra 2022, u školi broj 88 u Iževsku dogodio se jedan od najtežih napada u ruskim školama. Bivši učenik te škole, 34-godišnji Artjom Kazancev, ušao je u zgradu tokom nastave i otvorio vatru. Ubijeno je 18 ljudi, među njima 11 dece, dok je 23 ljudi povređeno. Kazancev je nakon napada izvršio samoubistvo. Ove podatke kasnije su potvrdili ruski istražni organi i mediji, dok su se brojke u prvim satima tragedije menjale kako su pristizale nove informacije. Kako je preneo Interfaks, među povređenima bilo je 22 dece.

1/16 Vidi galeriju Masakr u školi 88 u Iževsku: Bivši učenik ubio 18 ljudi, među njima 11 dece Foto: STR/Izhlife.ru

Napad je počeo u jutarnjim satima. Prema rekonstrukciji koju je objavio Komersant, prve informacije o pucnjavi stigle su oko 10.30 po lokalnom vremenu. Kazancev je prvo napao pripadnike obezbeđenja na ulazu, a zatim nastavio kroz školu i pucao na učenike i zaposlene. U međuvremenu je počela evakuacija dece i nastavnika, dok su na lice mesta stigle policija, hitna pomoć i druge službe.

Kazancev je bio bivši učenik upravo te škole i živeo je u njenoj blizini. Kod njega su pronađena dva traumatska pištolja prepravljena za ispaljivanje bojeve municije, kao i okviri sa municijom. Na njima je bila ispisana reč "Mržnja". U njegovom stanu istražitelji su pronašli više telefona i računar, kao i oproštajnu poruku. Komersant je kasnije objavio da je u toj poruci tvrdio da se za napad pripremao duže od godinu dana.

Na mestu napada pronađeni su i elementi koji su istražitelje naveli da se posebno bave Kazancevljevom ideološkom pozadinom. Na odeći je imao nacističku simboliku, a istražitelji su proučavali njegove stavove, kontakte i sadržaj koji je pratio. Ruski organi su slučaj, između ostalog, istraživali i u okviru krivičnog dela izazivanja mržnje ili neprijateljstva.

Posebno pitanje bilo je kako je Kazancev došao do oružja. Interfaks je još prvog dana preneo da nije bio registrovan kao vlasnik oružja, dok su istražitelji naveli da su pištolji bili prepravljeni za korišćenje bojeve municije. Istraga je zato obuhvatila i poreklo oružja, način na koji je nabavljeno i okolnosti pripreme napada.

Istorija nasilja

Nakon napada otkriveno je da je Kazancev i ranije bio nasilan. Kako je objavio lokalni portal Ižlajf, 7. decembra 2008. godine, kada je imao 20 godina, napao je nožem dve osobe u Iževsku. Prvo je napao 12-godišnjeg dečaka, a oko 20 minuta kasnije i jednu ženu. Oboje su zadobili lake telesne povrede.

Artjom Kazancev Foto: Screenshot

Tadašnji sudsko-psihijatrijski pregled utvrdio je da Kazancev, prema nalazu veštaka, zbog hroničnog psihičkog poremećaja nije mogao da shvati prirodu i opasnost svojih postupaka. Zbog toga je bio oslobođen krivične odgovornosti i upućen na ambulantno lečenje.

Posle tragedije potvrđeno je i da je Kazancev bio pod psihijatrijskim nadzorom. O tome je neposredno nakon napada govorio i šef Udmurtije Aleksandar Brečalov, navodeći da se Kazancev nalazio na evidenciji psihoneurološkog dispanzera.

Pitanje obezbeđenja škole

Istraga se nije završila utvrđivanjem odgovornosti samog napadača, jer je Kazancev izvršio samoubistvo. Poseban postupak pokrenut je protiv direktora privatne firme "Štit", koja je obezbeđivala školu.

Prema istrazi, direktor Aleksej Zlobin nije organizovao obezbeđenje na način koji je odgovarao propisanim zahtevima, a posebno je bilo sporno angažovanje ljudi koji zbog godina i zdravstvenog stanja, prema navodima istrage, nisu mogli adekvatno da obavljaju posao. Protiv njega je pokrenut postupak zbog pružanja usluga koje nisu odgovarale zahtevima bezbednosti, sa smrtnim posledicama.

Sudski epilog tog slučaja stigao je 12. januara 2024. godine. Kako je tada saopštio Interfaks, Okružni sud u Iževsku osudio je Zlobina na tri godine zatvora uslovno, uz rok provere od tri godine. Kao olakšavajuće okolnosti uzeti su, između ostalog, njegovo zdravstveno stanje, zdravstveno stanje bliskih članova porodice, maloletna deca i saradnja sa istragom.

Šta se dogodilo sa školom?

Škola je nakon napada zatvorena zbog renoviranja i unapređenja bezbednosti. U objektu su uvedeni dodatni sistemi kontrole ulaska i signalizacije, a učenici su se u obnovljenu zgradu vratili u februaru 2023. godine. Iste godine u školskom prostoru otvoren je i memorijalni trg, odnosno "Skver sećanja", posvećen žrtvama.

Godinu kasnije, na drugu godišnjicu, u školi je održan pomen, a 2025. godine, na treću godišnjicu, porodice i građani ponovo su polagali cveće na memorijalnom mestu. Kako je tada preneo Komersant, na samoj školi postavljena je memorijalna ploča, dok su u "Skveru sećanja" posađene ruže.

U novembru 2025. godine u Iževsku je otvoren još jedan memorijal posvećen stradalima, u formi otvorene knjige sa fotografijama žrtava, kod Krstovozdviženske kapele.

Danas, četiri godine kasnije, posledice napada i dalje su vidljive u Iževsku. Škola broj 88 je obnovljena, uvedene su dodatne mere bezbednosti, a postavljena su mesta sećanja na stradale. Kazancev je nakon napada izvršio samoubistvo, pa protiv njega nije bilo suđenja, dok je u zasebnom postupku direktor firme koja je obezbeđivala školu osuđen na uslovnu kaznu zbog propusta u organizaciji obezbeđenja.

Bilans tog kobnog 26. septembra 2022. godine nije se dalje menjao:18 ubijenih, među njima 11 dece, i 23 povređenih. Za njihove porodice, preživele učenike i zaposlene, taj datum upisan je kao granica između života pre i posle događaja koji je zauvek obeležio njihive živote, ali i istoriju jednog malog grada u srcu Ruske Federacije.