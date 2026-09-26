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Ukrajinski dronovi-bombarderi korišćeni su za prebacivanje kopnenih robota iza ruskih linija fronta u novoj "safari" misiji, čija je meta bilo čak 3.000 ruskih vojnika.

Napad su ove nedelje prvi put izvele snage Trećeg armijskog korpusa Ukrajine tokom "Operacije Vivaldi", pri čemu su ukrajinske snage rasporedile bespilotna kopnena vozila 10 kilometara iza ruskih linija.

Kamere postavljene na kopnenim robotima zabeležile su iznenadnu operaciju, za koju se tvrdi da je rezultirala sa 3.000 poginulih ili ranjenih ruskih vojnika.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Dronovi preneli robote 10 kilometara iza ruskih linija

"Prvi put u svetu, tokom ukrajinske Operacije Vivaldi, okupatore su napali 'Grifoni'", rekao je Makar, komandant jedinice kopnenih robotskih sistema NSI-13 ukrajinske 3. zasebne jurišne brigade, koja je deo Trećeg armijskog korpusa.

Teški dronovi-bombarderi "Grifon" "ispustili su kopnene robote-kamikaze više od 10 kilometara duboko u neprijateljskoj pozadini", rekao je on.

"Kamere robota zabeležile su tehnološki prodor, tamo gde ga je neprijatelj najmanje očekivao."

Dodao je da su ovu "jedinstvenu taktiku dubokog udara" od početka razvili pripadnici udarne jedinice kopnenih robota NSI-13.

"Sada je sačuvano još više života naših pešadinaca, a uništeno još više neprijateljske žive sile i resursa", dodao je komandant.

1/4 Vidi galeriju Delovanje ukrajinskih kopnenih robota-kamikaza iza ruskih linija tokom Operacije Vivaldi Foto: printscreen/društvene mreže

Ukrajina razvija nove taktike u Donjeckoj oblasti

Nekonvencionalne taktike korišćene tokom Operacije Vivaldi pomažu Ukrajini u pokušajima da povrati kontrolu nad teritorijama u Donjeckoj oblasti koje drži Rusija.

Od početka ruske invazije pre više od četiri godine, Ukrajina je postala jedan od svetskih lidera u razvoju vojne tehnologije bespilotnih sistema, koristeći domaće dronove dugog dometa zajedno sa raketama za udare duboko unutar Rusije.

Ukrajinska tehnologija dronova privukla je pažnju vlada i proizvođača odbrambene opreme širom sveta.

Kijev nastoji da posledice rata učini vidljivijim ruskoj javnosti i izvrši pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina da pristane na pregovore o mirovnom sporazumu.

Putin do sada nije pokazao znake da namerava da zaustavi invaziju.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Rat dronovima sve intenzivniji

Moskva i Kijev istovremeno su ušli u sve intenzivniju razmenu vazdušnih udara dugog dometa, dok su borbe duž približno 1.250 kilometara dugog fronta na istoku i jugu Ukrajine usporene.

Kretanje vojnika sve više ograničava veliki broj dronova i kopnenih robota koji predstavljaju stalnu pretnju jedinicama na terenu.

Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu tokom noći i u petak odneli su pet života, dok je 11 ljudi ranjeno. Moskva je istovremeno saopštila da je u ukrajinskim udarima dugog dometa jedna osoba poginula, a 21 je ranjena.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je napadnuto osam regiona.

U napadu na Kijev poginuli i civili

Rusija je nastavila napade na ukrajinsku prestonicu, a Zelenski je rekao da je pogođena poslovna zgrada u kojoj su poginule četiri osobe.

U udaru na stambenu zgradu u Kijevu poginuo je i 14-godišnji dečak, dok je najmanje sedam stanara povređeno, saopštili su zvaničnici.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage, između ostalih ciljeva, pogodile skladište raketnih motora u blizini Kijeva.

Ukrajina je, sa druge strane, pogodila dve rafinerije u okviru kontinuirane kampanje usmerene na nanošenje štete ruskoj ekonomiji, rekao je Zelenski.