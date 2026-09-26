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Papa Lav XIV nastavlja danas posetu Francuskoj velikom misom u Parizu, na kojoj se očekuje nekoliko stotina hiljada vernika. Prema podacima Katoličke crkve, za učešće na misi na Trgu Konkord, u blizini Jelisejskih polja, prijavilo se oko 600.000 ljudi.

Posle podne će poglavar 1,4 milijarde katolika širom sveta otputovati u marijansko hodočasničko svetilište Lurd na jugozapadu zemlje. Prema predanju, tamo se 1858. godine Blažena Devica Marija ukazala mladoj seljanki Bernadeti Subiru.

1/9 Vidi galeriju Papa Lav XIV i Emanuel Makron Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Predsednik Emanuel Makron primio je papu Lava juče, na početku njegove četvorodnevne posete Francuskoj.

Tokom susreta papa je odao priznanje Francuskoj kao zemlji ljudskih prava, ali je istovremeno kritikovao novi zakon kojim se dozvoljava eutanazija, kao i pravo na abortus, koje je garantovano francuskim ustavom.

Pariz preplavljen vernicima, kolaps u metrou

Atmosfera na ulicama Pariza uoči početka velike mise koju će služiti papa Lav XIV sve je užurbanija, dok se ogromni broj vernika okuplja u centru francuske prestonice. Očekuje se da bi na Trgu Konkord i u okolnim ulicama moglo da se okupi čak milion ljudi.

Ulice oko Jelisejskih polja već su prepune, dok su mere bezbednosti podignute na najviši nivo. Velike gužve izazvale su probleme i u pariskom metrou, gde je zbog priliva vernika došlo do kolapsa na pojedinim linijama i stanicama.

1/6 Vidi galeriju Vernici na ulicama Pariza pred veliku misu pape Lava XIV na Trgu Konkord Foto: Kurir

Poseban režim kretanja uveden je i u delovima grada kroz koje će prolaziti papamobil. Zaposleni koji rade u blizini mesta održavanja mise, kao i duž trase kojom će proći papa Lav XIV, mogu da pristupe tim zonama samo uz posebne propusnice.

00:22 Atmosfera na ulicama Pariza pred početak mise koju će služiti papa Lav XIV Izvor: Kurir

Makron neće prisustvovati nijednoj papinoj misi

Ovo je prva poseta pape Lava Francuskoj otkako je izabran prošle godine. Poslednja stanica njegovog putovanja, prekosutra, biće grad Mec, nedaleko od francusko-nemačke granice, gde američki papa namerava da održi govor o Evropi.

U Francuskoj je, uz izuzetak nekoliko regiona na istoku zemlje, strogo odvajanje crkve i države na snazi već više od jednog veka. U državnim školama nema veronauke, a Makron ne planira da prisustvuje nijednoj papinoj misi.