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Spasilačke ekipe izvukle su još jedno telo iz ruševina zgrade koja se juče ujutru srušila u atinskoj četvrti Plaka, nakon snažne eksplozije u ulici Lisikratous

Prve informacije ukazivale su da je reč o ženi, ali je portparolka grčke vatrogasne službe naknadno potvrdila da je pronađeno telo muškarca. Ranije tokom noći iz ruševina je izvučeno telo jedne žene.

- Pronađena je nova osoba, muškarac, i vatrogasci trenutno rade na njegovom izvlačenju. Podsećam da je danas u 1:30 sati pronađena i izvučena žena, koja je prevezena u bolnicu. Po dolasku na lice mesta juče smo iz susedne zgrade spasili dve žene, koje su bile žive. O svim novim informacijama obavestićemo javnost - rekla je portparolka vatrogasne službe Efi Papavramvramopulu.

Četvoro ljudi se još uvek vodi kao nestalo

Potraga za još četvoro nestalih osoba i dalje traje. Nadležni istovremeno ispituju uzrok tragedije, a prve informacije ukazuju na mogućnost curenja prirodnog gasa.

Prva žrtva bila je Amerikanka koja je boravila na prvom spratu zgrade sa partnerom i još jednim američkim parom, u stanu izdatom na kraći period - "stan na dan".

Na drugom spratu, prema dosadašnjim informacijama, živeo je stariji bračni par - 78-godišnja žena rođena u Atini i 77-godišnji Britanac.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija u zgradi u centru Atine 25. septembar 2026. Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

U akciji potrage i spasavanja učestvuje 30 vatrogasaca sa šest vozila, među kojima su dva specijalna spasilačka vozila prve jedinice EMAK, kao i tri psa tragača. Spasioci koriste posebne uređaje za detekciju zvuka ispod ruševina, kao i specijalne kamere za pronalaženje nestalih.

Grad Atina pomaže vatrogascima angažovanjem građevinskih mašina za uklanjanje ruševina. Na mestu nesreće nalaze se i policijske snage, kao i ekipe hitne pomoći.

Eksplozija se dogodila nešto posle 7:30 sati ujutru u petak, 25. septembra, i bila je toliko snažna da je izazvala urušavanje zgrade i pričinila veliku štetu susednim objektima i parkiranim automobilima.

Istragu o uzrocima vodi nadležna služba za istraživanje požara i eksplozija. Prema prvim procenama, moguće je da je do eksplozije došlo zbog curenja gasa.

U zgradi boravila dva para Amerikanaca

Na prvom spratu nalazila su se dva američka para, starosti između 30 i 40 godina, koji su u Atinu došli kao turisti. Stan su rezervisali preko platforme za kratkoročno izdavanje.

Na mestu događaja pronađena je ženska torba sa ugovorom o najmu, za koji se pretpostavlja da pripada jednoj od turistkinja, kao i američki pasoši osoba po imenu Ijan i Florida.

Turisti su, prema informacijama grčkih medija, imali rezervisan let kompanije Delta za Sjedinjene Američke Države u 15:30 sati, ali se nisu pojavili na aerodromu. Na drugom spratu živeli su stariji supružnici. Policija je pokušala da ih dobije telefonom, ali nije bilo odgovora.

Gradonačelnik Atine izjavio je da je, prema informacijama kojima raspolaže, eksploziju izazvao gas.

- Razumem da je bilo zbog gasa i da je eksplozija bila zastrašujuće snažna. To znači da je postojao ozbiljan kvar i da je nešto potpuno pošlo po zlu - rekao je on.

Stanari i vlasnici opisuju trenutak eksplozije

Stanari okolnih zgrada opisali su eksploziju kao izuzetno snažnu. Udarje oštetio okolne objekte i parkirana vozila.

Vlasnik lokala u prizemlju rekao je da je za eksploziju i urušavanje saznao iz medija. Pokušao je da stupi u kontakt sa starijim bračnim parom koji je živeo na spratu, ali bez uspeha.

Jedan od suvlasnika stana koji je izdavan turistima rekao je da su u trenutku eksplozije u objektu prema rezervaciji trebalo da budu tri osobe.

- Niko još ne zna da li su izašli. Mi smo imali tri osobe na prvom spratu, a na drugom su bile još dve, stariji bračni par. Vatrogasci nas još nisu obavestili da li su nešto pronašli unutra - rekao je on.

On je odbacio mogućnost da se u stanu koji je izdavan turistima nalazio gas, navodeći da tamo nije bilo ni prirodnog gasa, ni boca propana, niti boca za tečni gas.