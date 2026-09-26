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Erupcija Etne izazvala je ozbiljne probleme u vazdušnom saobraćaju na Siciliji, a dolazni letovi na aerodromu u Kataniji obustavljeni su najmanje do 16 časova u subotu. Vulkan izbacuje pepeo iz severoistočnog kratera, dok se eruptivni oblak podigao na visinu od oko četiri kilometra.

Oblak vulkanskog pepela kreće se prema jugu, odnosno u pravcu aerodroma Katanija-Fontanarosa, pokazuju podaci italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Operativni koordinacioni centar (NCO) zatvorio je vazdušni prostor u sektoru C1 i uveo zabranu sletanja, dok je privremeno ograničen i broj poletanja.

Kompanija SAC, koja upravlja aerodromom, pozvala je putnike da pre dolaska na aerodrom provere status svog leta kod aviokompanije.

Crveni nivo upozorenja zbog Etne

INGV je za područje Etne izdao crveno VONA upozorenje (Volcano Observatory Notice for Aviation), što predstavlja najviši stepen upozorenja za vazdušni saobraćaj na skali od četiri nivoa.

Vulkanski oblak kreće se prema jugu, a aktivnost Etne prati se kamerama koje rade u vidljivom i termalnom infracrvenom spektru.

1/4 Vidi galeriju Erupcija vulkana Etna na Siciliji, avgust 2026. Foto: Roby Fazio / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prethodnih dana posledice vulkanske aktivnosti uglavnom su se svodile na smanjenje broja dozvoljenih sletanja, ali je sada situacija dovela do potpune obustave dolaznih letova.

Slična situacija dogodila se tokom avgusta, kada je višednevna erupcija izazvala velike probleme u vazdušnom saobraćaju na Siciliji, uz otkazivanje i preusmeravanje brojnih letova. Aerodrom je zbog aktivnosti Etne privremeno zatvaran i pre desetak dana.

Deset letova već preusmereno

Situaciju dodatno otežava snažno nevreme koje je tokom noći pogodilo Kataniju. Kombinacija obilnih padavina i intenzivnog izbacivanja vulkanskog pepela izazvala je velike probleme na međunarodnom aerodromu Vinčenco Belini.

Najmanje deset letova već je preusmereno na druge aerodrome. Pet aviona upućeno je u Palermo, tri u Trapani, a dva u Komizo.

Sa aerodroma u Komizu poleteo je i avion kompanije Volotea na liniji Katanija-Verona.

U jednom trenutku Operativni koordinacioni centar, nakon zatvaranja sektora C1, odredio je ograničenje od nula sletanja i nula poletanja.

Etna nedeljama izbacuje neobičan crvenkasti oblak

Severoistočni krater Etne već nekoliko nedelja povremeno emituje gasni oblak sa velikom koncentracijom sitnih čestica, karakteristične braonkasto-crvenkaste boje, koji je u poslednje vreme postao veoma izražen.

Prema analizi vulkanologa Marka Nerija, koju je objavio INGV, fenomen je deo posteruptivne faze nakon intenzivne aktivnosti tokom jula i avgusta 2026. godine.

Tokom tog perioda krater Vorađine proizvodio je česte eksplozije i tokove lave, koje je dodatno hranio sistem bočnih pukotina prema dolini Vale del Bove, sve do približno 1.900 metara nadmorske visine.

Vulkanolozi ne isključuju novu fazu aktivnosti

Braonkasto-crvena boja oblaka povezuje se sa prisustvom čvrstih čestica koje su pretrpele snažne hemijske promene i bogate su oksidima gvožđa, kao i izmenjenim fragmentima vulkanskog stakla.

Pretpostavlja se da je reč o ostacima lave i vulkanskog materijala nagomilanog u kanalu tokom prethodnih erupcija, a ne o fragmentaciji nove magme.

Ipak, stručnjaci ne isključuju mogućnost da trenutna faza "čišćenja" vulkanskog kanala predstavlja prelaz ka novoj aktivnosti.