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Pilot je tokom dvočasovnog probnog leta iznad severozapadne Engleske ispisao reči "I'm bored" ("Dosadno mi je") na nebu, a neobična poruka i putanja aviona pojavile su se na sajtu za praćenje letova Flightradar24.

Avion Pajper Tomahok, kojim upravlja kompanija Ravenair, poleteo je iz Liverpula u subotu oko 11.30 časova. Proveo je oko dva sata leteći iznad poluostrva Viral, Češira i Severnog Velsa, pre nego što se bezbedno vratio, pokazuju podaci Flightradar24.

Snimci ekrana neobične putanje leta ubrzo su počeli da se šire društvenim mrežama.

"Ispisivanje poruke zahteva određenu veštinu"

Geri Lef, stručnjak za turističku industriju iz Teksasa i autor bloga "View From the Wing", rekao je za Fox News Digital da, prema njegovom mišljenju, nema mnogo razloga za zabrinutost jer je reč bila o probnom letu, a ne o prevozu putnika.

"Ovo je bio probni, a ne putnički let", rekao je Lef.

"Ispisivanje reči 'Dosadno mi je' zahteva određenu veštinu i sugeriše da je pilot bio sve samo ne dekoncentrisan."

Lef je istakao da se najzahtevniji deo posla pilota uglavnom odvija tokom poletanja i sletanja.

"Samo mali deo leta u savremenijim avionima obavlja se ručno tokom krstarenja", rekao je.

"Opterećenje iznad 10.000 stopa znatno je manje nego tokom faza poletanja i sletanja. 'Dosadno mi je' je zabavan način da se to izrazi."

Kompanija Ravenair saopštila je za BBC da je instruktor letenja u dvadesetim godinama obavljao rutinski probni let nakon što je na avionu ugrađen rezervni deo.

"Mislim da je pilotu bukvalno bilo pomalo dosadno jer je to bio samo probni let. Ipak, bilo je to prilično vešto letenje", rekao je operativni menadžer Ves Baret.

"Bilo mu je pomalo dosadno, ali je na kraju verovatno morao prilično da se koncentriše kako bi ispisao reči."

Neobična putanja leta postala viralna

Putanja aviona brzo je postala viralna i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Ovo ne bi trebalo da bude ništa posebno... ali lepo je videti da pilot nije imao problema zbog ovoga", napisao je jedan korisnik Reddita.

Drugi su pohvalili preciznost potrebnu za ispisivanje poruke avionom.

"Ljudi, mislim da mu je možda bilo malo dosadno", našalio se jedan komentator. "Svaka čast za količinu koncentracije i razmišljanja potrebnih da se ovo izvede."

Drugi korisnik je na Fejsbuku napisao: