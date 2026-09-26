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Bio je na čelu ješive Hašalom u Jerusalimu, verske škole posvećene proučavanju kabale i decenijama je važio za jednog od vodećih autoriteta u toj oblasti. Bacriju je u petak ujutru pozlilo u njegovom domu u Bnei Braku, nedaleko od Tel Aviva.

Pronađen je bez svesti i pulsa, a ekipe Hitne pomoći dugo su pokušavale da ga reanimiraju. U kritičnom stanju prevezen je u medicinski centar Šeba, gde je proglašen mrtvim. Poslednjih godina imao je zdravstvenih problema i više puta je bio hospitalizovan.

Bacri je u ortodoksnim verskim krugovima bio poznat kao vrhunski poznavalac kabale, tradicije koja se bavi prirodom Boga, stvaranjem i duhovnim značenjem jevrejskih svetih tekstova.

Ljudi su mu se obraćali za verske savete, blagoslove i takozvane segulot - tradicionalne molitve, običaje i obrede za koje vernici smatraju da mogu doneti duhovnu zaštitu ili pomoć.

Poticao je iz ugledne sefardske porodice. Preko majke Viktorije bio je potomak dvojice značajnih iračkih jevrejskih učenjaka - rabina Josefa Hajima iz Bagdada, poznatog kao Ben Iš Haj, i kabaliste Jehude Fatiha.

Kao mladić studirao je u prestižnoj jerusalimskoj ješivi Porat Josef, gde je učio od rabina Ezre Atije. Bio je povezan i sa rabinima Ovadijom Josefom i Mordehajem Elijahuom, koji su kasnije obojica postali glavni sefardski rabini Izraela.

Kasnije je osnovao ješivu Hašalom u jerusalimskom kvartu Mekor Baruh, gde je predavao kabalu i obrazovao generacije učenika. Postao je poznat i van verske škole, zahvaljujući javnim predavanjima, molitvama i verskim obredima, a mnogi su mu dolazili po savet i blagoslov.

Stranka Šas, koja ima snažnu podršku među sefardskim i ultraortodoksnim Jevrejima, oprostila se od Bacrija i nazvala ga "starcem kabalista". Stranka je istakla njegove decenije verskog rada i dugogodišnju podršku Šasu.

Glavni sefardski rabin David Josef rekao je da je njegov otac, pokojni rabin Ovadija Josef, veoma cenio Bacrija i svojevremeno mu naložio da upravo od njega uči kabalu.