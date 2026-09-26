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Veruje se da je olupina ribarskog broda pronađena sedam godina nakon što je plovilo potonulo u blizini Blok Ajlenda, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend.

Prema navodima organizacije Grin Oušens, olupina za koju se veruje da pripada ribarskom brodu "Mistres", kao i ostaci za koje se pretpostavlja da su ljudski, pronađeni su tokom istrage koju je finansirala ova organizacija.

Komercijalni ribarski brod "Mistres" potonuo je 1. januara 2019. godine u blizini vetroparka Blok Ajlend. Dvojica ribara su poginula.

Američka Obalska straža i druge službe danima su tragale za brodom i dvojicom nestalih članova posade, ali je potraga na kraju obustavljena. Brod, kapetan i još jedan član posade nikada nisu pronađeni.

Treću osobu, kapetanovog sina, sa splava za spasavanje izvukla je posada obližnjeg broda, navodi Grin Oušens.

Olupinu otkrili sonarom, ronioci pronašli ključne tragove

Sedam godina nakon brodoloma formiran je multidisciplinarni tim stručnjaka za pomorstvo kako bi pronašao i dokumentovao olupinu.

Krajem jula sonarskim snimanjem otkrivena je lokacija olupine, a krajem avgusta naučni ronioci obavili su podvodno istraživanje tog područja.

"Ronioci su dokumentovali brojne karakteristike koje odgovaraju brodu 'Mistres', uključujući propeler i osovinu, rezervoare za gorivo, bubanj za mrežu, otvor na palubi, opremu za preradu i druge elemente koji potvrđuju mogućnost da je reč upravo o tom plovilu", saopštio je Grin Oušens.

Konačan identitet olupine trebalo bi da potvrde nadležni organi.

Grin Oušens navodi da se olupina nalazi na dubini od približno 28 metara i oko 15 metara od osnove turbine broj jedan vetroparka Blok Ajlend.

Pronađeni i mogući ljudski ostaci

Organizacija je saopštila da su na mestu olupine pronađeni i ostaci za koje se veruje da su ljudski, a novi dokazi predati su američkim saveznim vlastima.

Neprofitna organizacija navodi da ovo otkriće ukazuje i na potrebu da se ispita kako trajna infrastruktura na moru može da utiče na vidljivost, radare i navigaciju, mogućnost manevrisanja, pristup hitnih službi i operacije potrage i spasavanja.

"Nadamo se da će ovo otkriće pružiti odgovore i doneti makar određenu utehu porodicama ribara", rekao je Majkl Lombardi, predsednik organizacije Grin Oušens.

"Nove dokaze dostavili smo saveznim vlastima i zatražili da mesto olupine odmah bude obezbeđeno kako bi mogla da bude sprovedena odgovarajuća forenzička analiza."