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Britanka Šarmina Begum, koja je kao tinejdžerka otišla u Siriju i navodno pomogla u regrutovanju Šamime Begum i drugih učenica iz Londona za Islamsku državu, uhapšena je u Siriji nakon što je dovedena u vezu sa terorističkim napadom u Nemačkoj, piše "Mejl on sandej".

Šarmina Begum (27), koja nije u srodstvu sa Šamimom, napustila je svoj dom u istočnom Londonu u decembru 2014. godine, dok je još bila učenica. Prema navodima lista, njen trag otkriven je tokom nemačke istrage napada na Prajd u Berlinu u julu.

Istražitelji su navodno utvrdili da je razmenjivala poruke sa teroristom Abdulom Balutom, koji je kombijem uleteo među okupljene, a zatim ljude napadao mačetom. Jedna žena je ubijena, a 29 osoba je povređeno. Balut je kasnije ubijen tokom policijske akcije.

Navodno je Šarmini poslao snimak na kojem se zaklinje na vernost Islamskoj državi, a ona je, prema sumnjama istražitelja, trebalo da ga prosledi propagandnom ogranku terorističke organizacije kako bi bio objavljen nakon napada.

1/3 Vidi galeriju Šamima Begum, nekadašnja "nevesta ISIS-a" i bivša britanska državljanka. Foto: Printscreen, Printscreen, SUB/PA, SUB/PA

Locirana u Siriji

Nemačka savezna kriminalistička policija navodno je njen broj telefona prosledila jednoj zapadnoj obaveštajnoj službi, koja ju je locirala u skrovištu u Siriji.

Njen otac Mohamed Nizam Udin rekao je da je godinama verovao da mu je ćerka poginula.

"Mislio sam da je ubijena u Siriji. Laknulo mi je što je barem živa. Nisam znao da je uhapšena. Godinama mi niko iz policije ili vlade nije rekao ništa o njoj", kazao je.

Šarmina je navodno imala važnu ulogu u radikalizaciji učenica Betnal grin akademije. Tvrdi se da je nagovorila Šamimu Begum, Amiru Abase i Kadizu Sultanu da joj se u februaru 2015. pridruže u Siriji.

Za razliku od Šamime, koja se nakon sloma takozvanog kalifata distancirala od Islamske države, Šarmina je, prema navodima britanskog lista, ostala privržena ekstremističkoj ideologiji.

Navodno je pobegla iz kampa Al Hol, a potom preko interneta prikupljala donacije u bitkoinima za pomoć drugim ženama i deci povezanim sa Islamskom državom da pobegnu iz kampova.

Preti joj suđenje u Siriji

Očekuje se da će Šarmini biti suđeno u Siriji zbog krivičnih dela povezanih sa terorizmom. Britanski list navodi da bi joj, u slučaju osuđujuće presude za najteža dela, mogla pretiti i smrtna kazna.

Britanske vlasti su joj pre nekoliko godina oduzele državljanstvo, kao što je učinjeno i u slučaju Šamime Begum.

Moguće izručenje Nemačkoj moglo bi da promeni njen položaj ukoliko nemački istražitelji odluče da je procesuiraju zbog veze sa napadačem iz Berlina. Za sada, međutim, navodno nema dokaza da je učestvovala u samom planiranju napada.