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Dejvid Kačinski pomogao je vlastima da identifikuju njegovog brata Teda Kačinskog kao "Unabombera", čoveka koji je tokom 17 godina, počevši od 1978, anonimno ubijao i ranjavao ljude širom Sjedinjenih Američkih Država koristeći eksplozivne naprave kućne izrade.

Tokom serije bombaških napada Ted je ubio troje ljudi i ranio najmanje još 23 osobe. "Vašington post" i "Njujork tajms" objavili su 1995. njegov ozloglašeni manifest protiv tehnologije. Dejvid je u njemu prepoznao fraze koje su ga podsetile na stil pisanja njegovog brata i obratio se istražiteljima zbog sumnje da bi Ted mogao da bude Unabomber.

Ted je uhapšen u aprilu 1996. u svojoj kolibi u Montani, gde su vlasti pronašle brojne dokaze koji su ga povezivali sa bombaškim napadima. Godine 1998. priznao je krivicu po svim optužbama povezanim sa napadima i ubistvima i osuđen je na doživotni zatvor.

Dejvidova uloga u hapšenju dovela je do prekida odnosa između braće. Tokom gotovo tri decenije slao je Tedu desetine pisama u zatvor, pokušavajući da ponovo uspostavi kontakt, ispričao je Dejvid za "Njujork tajms" u aprilu 2025. godine. Ted je izvršio samoubistvo u zatvoru u junu 2023.

Gde je danas Dejvid Kačinski? Ovo je priča o životu brata Teda Kačinskog nakon razotkrivanja Unabombera i njegove smrti.

Foto: Lewis and Clark Sherriff Dept. / Zuma Press / Profimedia

Ko je Dejvid Kačinski?

Dejvid je sedam godina mlađi od Teda, navodi En-Pi-Ar. Braća su odrasla u Evergrin Parku u Ilinoisu, u porodici Amerikanaca poljskog porekla prve generacije, navodi "Njujork tajms".

Dejvid je želeo da postane pisac, a 1970. diplomirao je engleski jezik na Univerzitetu Kolumbija.

Braća su tokom odrastanja bila bliska.

"Bio si najbolji stariji brat kojeg sam mogao da imam dok sam bio mali i dok sam počinjao da stvaram predstavu o sebi i svetu oko sebe", napisao je Dejvid u jednom od pisama Tedu u zatvoru, prema "Njujork tajmsu".

"Uvek ću čuvati uspomene na tvoju dobrotu blizu srca."

Dok je odrastao, Dejvid se pitao zbog čega njegov brat nema prijatelje. U intervjuu za En-Pi-Ar 2009. prisetio se da je njihova majka verovala da je to delimično posledica događaja iz Tedovog najranijeg detinjstva. Ted je sa devet meseci bio hospitalizovan i, prema njenom mišljenju, tada je razvio osećaj da je napušten.

"Dejvide, nikada nemoj da napustiš svog brata, jer se toga najviše plaši", govorila mu je majka.

Njihova bliskost nastavila se i u odraslom dobu. Dejvid je radio u topionici cinka u Montani, gde su on i Ted kupili zemljište na kojem je Ted kasnije izgradio svoju čuvenu kolibu u blizini Linkolna. Dejvid je živeo u drugom mestu, udaljenom oko 145 kilometara.

Foto: BOB GALBRAITH / AFP / Profimedia

"Ted me je vodio na planinarenja, dok sam ja pomagao Tedu da se snađe u našem društvenom svetu, koliko god on bio skroman", rekao je Dejvid.

"Nisam siguran da sam tada shvatao koliko sam postao važan u Tedovom životu, kao njegov najbolji i jedini prijatelj."

Dejvid je kasnije radio kao profesor engleskog jezika u Ajovi, a zatim je napravio pauzu kako bi u Teksasu radio na romanu. Na kraju se preselio u Njujork kako bi živeo sa Lindom Patrik, kojom je planirao da se oženi.

Prema Dejvidovim rečima, planovi za brak razbesneli su Teda, koji je prekinuo svaki kontakt sa njim.

Zašto su Dejvid i Ted prekinuli odnos?

Iako su braća prvobitno prestala da razgovaraju zato što je Ted smatrao da Dejvid pravi veliku grešku ženidbom, njihov odnos definitivno se raspao nakon što su Dejvid i Linda pomogli vlastima da identifikuju Teda kao Unabombera.

Nakon što je manifest Unabombera objavljen 19. septembra 1995. u "Vašington postu" i "Njujork tajmsu", Dejvidova supruga podstakla ga je da ga pročita i pomenula mogućnost da bi autor mogao da bude Ted.

"Bez Linde bih ga verovatno gurnuo u fioku i pokušao da ne razmišljam o tome", rekao je Dejvid za "Njujork tajms".

Ted je uhapšen 3. aprila 1996, a nakon priznanja krivice osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog puštanja.

"Bio sam potpuno slomljen", rekao je Dejvid za Si-Bi-Es njuz u septembru 2025.

"Više neće biti nevinih žrtava, ali možda ću morati da provedem ostatak života sa krvlju svog brata na rukama."

Dejvid je ubrzo nakon toga pisao Tedu u zatvor. U odgovoru koji je Dejvid 2025. pokazao "Njujork tajmsu", Ted je doživotni zatvor nazvao "sudbinom mnogo gorom od smrti".

Foto: RICH PEDRONCELLI / AFP / Profimedia

"Pravi razlog zbog kojeg si me prijavio jeste to što me mrziš", napisao je Ted.

"A mrziš me zbog sopstvenog nagrizajućeg osećaja inferiornosti. Tvoja sumnja da sam ja Unabomber konačno ti je pružila priliku da se brutalno osvetiš starijem bratu zato što je pametniji i sposobniji od tebe."

Dejvid mu se kasnije izvinjavao, redovno uplaćivao novac na zatvorski račun i slao knjige. Tokom gotovo tri decenije nastavio je da mu šalje pisma i podseća ga na zajedničke uspomene.

Ted je retko odgovarao i odbijao je da stavi Dejvida na spisak osoba kojima je dozvoljeno da ga posećuju.

Dejvid je nastavio da pokušava, naročito nakon što je krajem 2021. saznao da Ted boluje od raka u terminalnoj fazi.

"Morao sam da mu kažem da ga volim i da mu ispričam na koje je sve načine pozitivno uticao na moj život", rekao je Dejvid.

"Ali znao sam da Ted ima veoma tvrdoglavu stranu i da je malo verovatno da ću se ikada ponovo čuti sa njim."

Gde je Dejvid Kačinski danas?

Dejvid i njegova supruga su se 2015. penzionisali sa poslova u budističkom manastiru u Vudstoku u državi Njujork, nakon čega su se preselili u Teksas.

Prema podacima Omega instituta za holističke studije, Dejvid je tokom godina održao više predavanja o mentalnim bolestima. Godine 2016. objavio je memoare "Every Last Tie: A Memoir of the Unabomber and His Family".

U mesecima nakon Tedovog hapšenja, Dejvid i njegova supruga pokušali su da stupe u kontakt sa nekim od njegovih žrtava kako bi im se izvinili i pomogli da se izbore sa posledicama napada.

Većina preživelih nije odgovorila, ali je Dejvid uspostavio odnos sa Gerijem Rajtom, koji je povređen 1987. kada je Ted ostavio bombu ispred njegove prodavnice računara.

"Obojica smo na neki način prolazili kroz proces izlečenja i obojica smo tražili put napred. Imali smo mnogo toga zajedničkog", rekao je Dejvid za Si-Bi-Es njuz.

Rajt je rekao da je imao dovoljno vremena da obradi ono što mu se dogodilo pre nego što mu se Dejvid obratio i da je u međuvremenu za sebe redefinisao značenje oproštaja.

"Jedna porodica ne mora zauvek da pati zbog postupka jednog čoveka", rekao je.

Dejvid i Rajt ostali su u kontaktu tokom godina. Nedugo nakon Tedove smrti 2023. zajedno su se pojavili na događaju povodom Jom Kipura u Kaliforniji, gde je Dejvid govorio o žalosti zbog smrti svog brata.

"Možda nije isto, ali verujem i u duhovno bratstvo", rekao je Dejvid.

"Geri je moj brat po duhu."