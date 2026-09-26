VELIKI POŽAR KOD SPLITA Vatra progutala hektare borove šume, na terenu više od 60 vatrogasaca sa 20 vozila
- U intervenciji učestvuju pripadnici brojnih dobrovoljnih i javnih vatrogasnih jedinica, a najviše ljudi i tehnike poslao je DVD Žrnovnica.
- Prema prvim procenama, izgorelo je oko četiri hektara trave, niskog rastinja i mlade borove šume.
Požar je tokom noći izbio na području Srinjina u Splitu, kod Sirotkovića u Hrvatskoj i u gašenju je angažovan 61 vatrogasac sa 20 vozila, objavila je "Dalmacija Danas".
Županijski vatrogasni operativni centar dojavu je primio u 0.46 časova, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage, preneo je Indeks.
Najviše ljudi i tehnike angažovano je iz DVD-a Žrnovnica, sa 14 vatrogasaca i pet vozila, dok je Javna vatrogasna služba Split učestvovala sa sedam vatrogasaca i tri vozila.
U intervenciji su učestvovali i pripadnici DVD-ova Slatine, Vranjic, Solin, Mladost, Gomilica, Kaštela, Okruk, Gata, Trogir i Kučiće, kao i javnih vatrogasnih službi iz Podstrane i Trogira.
Prema prvoj proceni sa terena, vatra je zahvatila oko četiri hektara, a izgoreli su trava, nisko rastinje i mlada borova šuma.
(Kurir.rs/Euronews)