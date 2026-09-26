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Eksplozija se dogodila u subotu na nalazištu uglja Elga u Jakutiji, najvećem nalazištu uglja u Rusiji, a poginule su četiri osobe.

Kako prenosi Ukrinform, pozivajući se na portal Karent tajm i ruske medije, prema podacima tužilaštva, nesreća se dogodila tokom zavarivačkih radova na rezervnoj pumpnoj stanici.

Kompanija Elgaugolj saopštila je da je pumpnom stanicom upravljao izvođač radova. Prema preliminarnim informacijama, eksploziju je mogao da izazove gubitak pritiska ili oštećenje rezervoara za vodu na pumpnoj stanici.

U eksploziji su, prema dostupnim informacijama, poginule četiri osobe starosti 20, 22, 38 i 49 godina.

Navodi se da su radovi na zavarivanju izvođeni u blizini rezervoara u kojem se nalazio metan, koji je eksplodirao. Ova informacija nije nezavisno potvrđena.

Regionalni ogranak Istražnog komiteta Rusije saopštio je da je pokrenut krivični postupak zbog kršenja bezbednosnih propisa tokom građevinskih i drugih radova, koje je iz nehata dovelo do smrti dve ili više osoba.

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Jedno od najvećih nalazišta uglja na svetu

Prema navodima Dojče velea, nalazište Elga najveće je u Rusiji i jedno od najvećih nalazišta koksnog uglja na svetu. Nalazi se na jugoistoku Jakutije, u Nerjungrinskom okrugu, u blizini granica sa Amurskom oblašću i Habarovskim krajem.

Prema proceni Zajedničkog komiteta za rudne rezerve, nalazište sadrži više od 2,2 milijarde tona rezervi koksnog uglja.

Podaci kompanije Elga pokazuju da se od 2023. na ovom nalazištu navodno proizvodi 45 miliona tona uglja godišnje, dok se otprema 30 miliona tona.

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Predstavnici kompanije saopštili su krajem juna 2026. da direktno na nalazištu radi približno 8.000 ljudi.