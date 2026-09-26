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Kineski predsednik Si Đinping je, tokom posete SAD, sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razmenio detaljna mišljenja o konstruktivnim strateškim i stabilnim odnosima između Kine i SAD, kao i o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima.

Oni su postigli konsenzus od osam tačaka, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo spoljnih poslova (MSP).

Prema prvoj tački konsenzusa, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu kineskog ministarstva, obe strane su se složile da izgrade "konstruktivan strateški i stabilan odnos između Kine i Sjedinjenih Država zasnovan na poštovanju, pravednosti i jednakosti".

Druga tačka podrazumeva saglasnost obeju strana da se međusobno podržavaju u uspešnom organizovanju neformalnog sastanka lidera APEK-a i samita lidera G20, pri čemu dvojica šefova država nameravaju da prisustvuju sastancima koje organizuje druga strana.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija Tramp dočekuju kineskog predsednika Sija Đinpinga i njegovu suprugu u Vašingtonu Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia, - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Treće, dvojica šefova država su se složila da Iran treba da ispuni svoju obavezu da ne razvija nuklearno oružje i da nijedna zemlja ili organizacija ne treba da naplaćuje putarine na međunarodnim plovnim putevima.

Četvrto, dvojica šefova država podsetila su da su Kina i Sjedinjene Države bile saveznice u Drugom svetskom ratu i da su se rame uz rame borile da bi pobedile u ratu.

Kao peto, Si i Tramp su potvrdili pozitivnu ulogu mehanizma trgovinskih konsultacija između Kine i SAD i rezultate konsultacija između dva trgovinska tima, uključujući uspostavljanje i unapređenje mehanizama kao što je Trgovinski savet, postizanje sporazuma o recipročnom smanjenju carina od 30 milijardi američkih dolara i produženje rezultata trgovinskih konsultacija iz Kuala Lumpura, i naložili da se oni sprovedu.

Prema šestoj tački konsenzusa, značajan napredak je postignut u saradnji između kineskih i američkih agencija za borbu protiv droga. Nedavno su dve strane tesno sarađivale, zajednički rešavajući više slučajeva koji uključuju nove psihoaktivne supstance i prekursore hemikalija i hapseći desetine osumnjičenih u obema zemljama, navodi se u saopštenju MSP Kine.

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Sedma tačka podrazumeva da su se obe strane složile da uspostave dijalog između Kine i SAD o veštačkoj inteligenciji radi razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Sledeći dijalog će se održati u novembru ove godine. Obe strane su se složile da uspostave komunikacione kanale za pitanja vezana za veštačku inteligenciju.

Prema osmoj, i poslednjoj, tački konsenzusa, SAD pozdravljaju dolazak para džinovskih pandi koje je Kina pozajmila zoološkom vrtu u Atlanti.

Pored toga, kineska i američka vojska su se složile da što pre potpišu memorandum o razumevanju kako bi se ojačala komunikacija i prevencija kriza, i da se nastavi saradnja u potrazi za posmrtnim ostacima nestalih američkih vojnih lica u Kini.

U saopštenju se podseća da je kineski predsednik Si Đinping boravio od 23. do 25. septembra u državnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama.