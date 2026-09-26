Letovi na aerodromu u Kataniji obustavljeni su zbog pepela iz vulkana Etna, najaktivnijeg u Evropi.
Planeta
HAOS NA SICILIJI, OBUSTAVLJENI SVI LETOVI: Podivljala Etna ponovo pravi pakao, aerodrom u Kataniji potpuno paralisan
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Letovi na aerodromu u Kataniji na Siciliji ponovo su danas obustavljeni zbog pepela koji izbacuje Etna, najviši i najaktivniji evropski vulkan, saopštio je operater aerodroma.
Svi dolasci na ovaj aerodrom, peti po veličini u Italiji prema broju putnika, biće obustavljeni do nedelje u 10.00 časova (GMT), naveo je operater aerodroma SAC.
Aktivnosti Etne već su izazvale poremećaje na aerodromu tokom meseca i u avgustu, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).
Kurir/Beta
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