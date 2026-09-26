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Letovi na aerodromu u Kataniji na Siciliji ponovo su danas obustavljeni zbog pepela koji izbacuje Etna, najviši i najaktivniji evropski vulkan, saopštio je operater aerodroma.

Svi dolasci na ovaj aerodrom, peti po veličini u Italiji prema broju putnika, biće obustavljeni do nedelje u 10.00 časova (GMT), naveo je operater aerodroma SAC.

Aktivnosti Etne već su izazvale poremećaje na aerodromu tokom meseca i u avgustu, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Kurir/Beta

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