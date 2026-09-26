Slušaj vest

Policija u Medisonu, u američkoj saveznoj državi Viskonsin, istražuje slučaj navodnog nasilnog iniciranja novih članova studentskog bratstva Alfa Epsilon Pi. Policajci su u podrumu kuće zatekli oko 30 mladića, većinom osamnaestogodišnjaka, od kojih su neki bili samo delimično obučeni i prekriveni hranom, sosovima i drugim tečnostima.

Policija je u kuću bratstva izašla u sredu oko 20.20 časova, nakon anonimne dojave o mogućem nasilnom iniciranju. U podrumu su zatekli veliki broj mladića u skučenom prostoru, pri čemu je temperatura bila izrazito visoka. Termostat je bio podešen na oko 29 stepeni Celzijusa, a zbog visoke vlažnosti uslovi su bili još nepovoljniji.

Policajci su prekinuli okupljanje i sve prisutne izveli iz podruma.

Kapetan Policijske uprave Medisona, Kip Hartman, rekao je da je kod nekih mladića primetio sveže crvenilo i tragove koji bi mogli odgovarati udarcima, iako nije uočio otvorene rane.

Prema dosad dostupnim informacijama, niko nije prevezen u bolnicu.

Istražitelji još pokušavaju da utvrde šta se tačno dogodilo u podrumu

Brejden Dž. Klajn (20), predsednik lokalnog ogranka bratstva, i Samjuel N. Vejn (20), potpredsednik, uhapšeni su u vezi sa incidentom. Obojica su optuženi za prekršaje povezane sa nasilnim primanjem novih članova i narušavanjem javnog reda i mira. Policija je saopštila da je reč o prekršajima, odnosno lakšim krivičnim delima, a slučaj će sada razmotriti kancelarija okružnog tužioca.

Istražitelji još pokušavaju da utvrde šta se tačno dogodilo u podrumu pre dolaska policije. Hartman je rekao da su tokom razgovora sa učesnicima uočili neslaganja u njihovim iskazima.

- Imali smo ograničenu saradnju - rekao je Hartman.

Dodao je da se neki iskazi nisu podudarali sa izjavama drugih osoba koje su bile na licu mesta, zbog čega policija nastavlja istragu.

Incident se dogodio tokom "špica", perioda kada studenti biraju bratstva i učestvuju u različitim aktivnostima povezanim sa članstvom. Policija veruje da su svi prisutni u kući bili studenti Univerziteta Viskonsin - Medison.

"Maltretiranje je izdaja svega za šta se naše bratstvo zalaže"

Džonatan Pirs, glavni službenik za komunikacije organizacije, potvrdio je da nacionalna organizacija priznaje ogranak u Medisonu i da njeni članovi moraju da se pridržavaju zdravstvenih i bezbednosnih pravila.

- Odbor AEPi-ja izuzetno ozbiljno shvata navode u vezi sa našim ogrankom Pi u Medisonu, u Viskonsinu. U potpunosti ćemo sarađivati sa nadležnim organima koji istražuju ovaj slučaj - rekao je Pirs.

Bratstvo je takođe saopštilo da će svaki član za koga se utvrdi da je počinio krivično delo biti isključen iz organizacije i da će podržati krivično gonjenje.

- Maltretiranje je izdaja svega za šta se naše bratstvo zalaže. Za to nema mesta u AEPi-ju. Nema izuzetaka i nema opravdanja - naveli su u saopštenju.

Slučaj je dodatno specifičan jer policija navodi da Univerzitet Viskonsin–Medison trenutno ne priznaje niti akredituje ovaj ogranak AEPi-ja. Prema informacijama policije, univerzitet je ukinuo lokalni ogranak pre više od deset godina.

Nacionalna organizacija AEPi, međutim, tvrdi suprotno, da i dalje priznaje ogranak u Medisonu.