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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbio je danas najnoviji iranski predlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i nazvao ga neprihvatljivim.

"Odbijam njihov predlog", rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće kada su ga pitali za iranski plan, koji predviđa brzo otvaranje moreuza i nastavak pregovora o nuklearnom programu u zamenu za ukidanje američke pomorske blokade i drugih ekonomskih sankcija.

"Spremni su odmah da otvore moreuz samo da postignu dogovor jer gube na svim frontovima. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim da sklapam dogovore, ali taj dogovor ne bi bio prihvatljiv", dodao je Tramp.

Predlog, koji je SAD predstavljen preko posrednika ranije ove nedelje, zahteva od Vašingtona da ispuni određene uslove u roku od sedam dana kako bi se ponovo pokrenuli pregovori i otvorio moreuz.

Prema iranskom planu, neprijateljstva bi bila zaustavljena na svim frontovima, uključujući Liban, dok bi zauzvrat SAD trebale da ukinu blokadu iranskih luka, oslobode zamrznuta iranska sredstva i povuku naftne sankcije.

Kurir,rs/Fonet/Agencije

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