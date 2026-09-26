LAVROV: Evropa čini sve da potkopa mirovni proces i pregovore o Ukrajini
- Poručio je da će Moskva nastaviti vojnu operaciju do kraja i da će bezbednosne pretnje po Rusiju biti otklonjene.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Evropa čini sve kako bi potkopala mirovni proces o Ukrajini i osujetila mogućnost pregovora.
"Svesni uzaludnosti svojih napora, u Evropi čine sve kako bi sprečili mirno rešenje i osujetili perspektivu pregovora za koje su zainteresovani mnogi, uključujući administraciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa", rekao je Lavrov, prenose RIA Novosti.
On je u obraćanju na Generalnoj debati GSUN optužio Zapad da naoružava Kijev i pomaže mu da usmerava dronove i rakete na civilnu infrastrukturu u Rusiji.
Lavrov je, takođe, rekao da Ukrajina krši osnovne principe Povelje UN, uključujući poštovanje ljudskih prava, tvrdeći da je to "jedina zemlja na svetu u kojoj za upotrebu ruskog jezika preti kazna, uključujući zatvorsku".
Ruski ministar spoljnih poslova je dodao da će Moskva da nastavi svoju vojnu operaciju u Ukrajini do kraja i da će bezbednosne pretnje po Rusiju biti otklonjene.
"To će se dogoditi bez obzira na okolnosti, uključujući nesposobnost sadašnjeg rukovodstva svetske organizacije da zauzme jedino ispravno stanovište o situaciji u Ukrajini - stanovište zaštitnika principa Povelje UN, a ne selektivno, već u njihovoj celini,potpunosti i međusobnoj povezanosti", naglasio je Lavrov.
Kurir.rs/RIA Novosti