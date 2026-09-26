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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Evropa čini sve kako bi potkopala mirovni proces o Ukrajini i osujetila mogućnost pregovora.

"Svesni uzaludnosti svojih napora, u Evropi čine sve kako bi sprečili mirno rešenje i osujetili perspektivu pregovora za koje su zainteresovani mnogi, uključujući administraciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa", rekao je Lavrov, prenose RIA Novosti.

On je u obraćanju na Generalnoj debati GSUN optužio Zapad da naoružava Kijev i pomaže mu da usmerava dronove i rakete na civilnu infrastrukturu u Rusiji.

Lavrov je, takođe, rekao da Ukrajina krši osnovne principe Povelje UN, uključujući poštovanje ljudskih prava, tvrdeći da je to "jedina zemlja na svetu u kojoj za upotrebu ruskog jezika preti kazna, uključujući zatvorsku".

Ruski ministar spoljnih poslova je dodao da će Moskva da nastavi svoju vojnu operaciju u Ukrajini do kraja i da će bezbednosne pretnje po Rusiju biti otklonjene.

"To će se dogoditi bez obzira na okolnosti, uključujući nesposobnost sadašnjeg rukovodstva svetske organizacije da zauzme jedino ispravno stanovište o situaciji u Ukrajini - stanovište zaštitnika principa Povelje UN, a ne selektivno, već u njihovoj celini,potpunosti i međusobnoj povezanosti", naglasio je Lavrov.

Kurir.rs/RIA Novosti

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