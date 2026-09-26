Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ADENSKI ZALIV: Detektovan potres jačine 5,4 stepena Rihtera
- Potres jačine 5,4 stepena Rihterove skale registrovan je u Adenskom zalivu 26. septembra 2026. u 18.33 časa.
- Epicentar je bio na koordinatama 13.269 severne širine i 51.4075 istočne dužine, a žarište na oko 15 kilometara dubine.
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Potres jačine 5,4 stepena Rihterove skale registrovanjena području Adenskog zaliva u subotu, 26. septembra 2026. godine, u 18.33 časa.
Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na koordinatama 13.269 stepeni severne geografske širine i 51.4075 stepeni istočne geografske dužine.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, žarište zemljotresa nalazilo se na oko 15 kilometara dubine, ispod površine tla.
Prema dosadašnjim informacijama, nema podataka o pričinjenoj materijalnoj šteti niti o povređenim osobama, dok nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.
Kurir.rs
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