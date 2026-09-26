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Potres jačine 5,4 stepena Rihterove skale registrovanjena području Adenskog zaliva u subotu, 26. septembra 2026. godine, u 18.33 časa.

Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na koordinatama 13.269 stepeni severne geografske širine i 51.4075 stepeni istočne geografske dužine.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, žarište zemljotresa nalazilo se na oko 15 kilometara dubine, ispod površine tla.

Prema dosadašnjim informacijama, nema podataka o pričinjenoj materijalnoj šteti niti o povređenim osobama, dok nadležne službe nastavljaju da prate situaciju.

Kurir.rs

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