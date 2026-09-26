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Četvorica italijanskih vojnika ranjena su tokom vojne vežbe u Letonijipošto je na njihovo vozilo greškom pucalo drugo italijansko vojno vozilo.

Incident se dogodio tokom vežbe sa bojevim gađanjem na vojnom poligonu Adaži, u okviru aktivnosti NATO-a. Prema informacijama koje je objavio portal "Il Sole", rafal je slučajno ispaljen iz naoružanja jednog oklopnog vozila tipa "Dardo" ka drugom vozilu istog tipa koje se kretalo ispred njega.

U vozilu koje je pogođeno nalazila su se četiri italijanska vojnika. Jedan od njih zadobio je teške povrede, mada trenutni izveštaji ukazuju na to da je njegovo stanje stabilno i da niko od četvorice nije životno ugrožen. Svi povređeni vojnici odmah su dobili prvu pomoć, a zatim su prebačeni u bolnicu u Rigi, gde se nalaze na lečenju i daljim medicinskim pregledima.

Italijanski zvaničnici navode da su vojnici već stupili u kontakt sa svojim porodicama.

Stanje najteže povređenog vojnika je takođe stabilno, uprkos tome što su njegove povrede ocenjene kao ozbiljnije u odnosu na povrede ostalih.

Incident se dogodio tokom vežbe sa bojevim gađanjem.

Pogođeno vozilo kretalo se ispred drugog oklopnog vozila, a njegov zadnji poklopac bio je otvoren – verovatno zato što su se vojnici pripremali za iskrcavanje.

Trenutno se istražuju okolnosti pod kojima je došlo do slučajnog ispaljivanja hitaca.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo kako je došlo do pucnjave i da li je bilo propusta u sprovođenju bezbednosnih procedura.

Oklopno vozilo "Dardo" jedno je od standardnih borbenih vozila italijanske vojske, a incident se dogodio tokom aktivnosti u Adažiju, velikom vojnom poligonu u Letoniji koji se koristi i za međunarodne vojne vežbe. Istraga o okolnostima nesreće je u toku.