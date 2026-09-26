Policija radi na tome da utvrdi da li su ubistva međusobno povezana

Policija radi na tome da utvrdi da li su ubistva međusobno povezana

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Pripadnici policije Južne Afrike danas su pronašli telo još jedne žrtve u Ekurhuleniju, istočno od Johanesburga, čime je broj žena koje su pronađene mrtve u tom naselju za protekla dva meseca porastao na deset.

Policija radi na tome da utvrdi da li su ubistva međusobno povezana, preneo je Frans24.

Polunago telo pronađeno je u blizini groblja u provinciji Tembisa, saopštila je policija.

“U ovoj fazi možemo samo da potvrdimo pronalazak tela. Ekipe za uviđaj i sve nadležne službe trenutno su na licu mesta”, izjavila je portparolka policije, Brenda Muridili.

Šef policije te provincije Tomi Mtombeni rekao je da sve ukazuje na to da je žrtva kamenovana do smrti, kao i da će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.

“Za ovaj slučaj smo angažovali veoma sposobne istražitelje”, rekao je on novinarima na licu mesta, obećavajući da će pronaći odgovorne za ubistva.

Foto: Kim Ludbrook/EPA

Devet prethodnih žrtava uglavnom je bilo u dvadesetim i tridesetim godinama života, a neke od njih pronađene su bez odeće i sa tragovima seksualnog napada.

Prva žrtva, tridesetsedmogodišnja žena, pronađena je naga i vezana plastičnim vezicama 15. jula, a osumnjičeni je uhapšen dva dana kasnije.

Još dve osumnjičene osobe, žene stare 31 i 38 godina, uhapšene su u vezi sa slučajem devete žrtve i protiv njih je u ponedeljak podignuta optužnica.

Policija je navela da je to ubistvo možda proizašlo iz problema u vezi.

Foto: Kim Ludbrook/EPA

Policija je ponudila nagradu od 400.000 randa (oko 25.000 dolara) za informacije koje bi dovele do hapšenja možda i serijskog ubice ili ubica, dok je Demokratska alijansa, druga po veličini politička stranka u Južnoj Africi, ponudila dodatnih 31.000 dolara.

Rodno zasnovano nasilje je veoma rasprostranjeno u Južnoj Africi, uprkos višegodišnjim obećanjima vlade da će se pozabaviti tim problemom, navodi Frans24.

Vlada Južne Afrike je prošle nedelje saopštila da je nacionalni Komandni centar za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja primio 6.782 poziva u pomoć između 1. i 16. septembra, što je u proseku 424 poziva dnevno.