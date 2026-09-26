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Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriges Parilja optužio je danas Sjedinjene Američke Države da protiv Kube sprovode "višedimenzionalnu agresiju" koja traje gotovo sedam decenija i da je od januara ove godine pojačana "energetskom blokadom" kojom se svim zemljama zabranjuje izvoz goriva na Kubu.

"To je ravno pomorskoj blokadi, koja se prema međunarodnom pravu definiše kao čin rata", rekao je Rodriges Parilja u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i upozorio da i dalje postoji "pretnja upotrebom vojne sile" protiv Kube, što bi, ukoliko bi do toga došlo, predstavljalo "težak međunarodni zločin".

Kubanski ministar spoljnih poslova ocenio je da blokada "ima ljudsko lice" i da pogađa celokupno kubansko stanovništvo.

On je rekao da je više od 7.000 kontejnera zadržano u lukama različitih zemalja, među kojima se, kako je naveo, nalaze pošiljke hrane, lekova i medicinske opreme.

Rodriges Parilja je, takođe, optužio Vašington da vrši pritisak na privrednike iz drugih zemalja da povuku investicije sa Kube, kao i na vlade drugih država da odustanu od korišćenja kubanskih medicinskih usluga.

Foto: Ramon Espinosa/AP

"To je čin kolektivnog kažnjavanja, zločin zabranjen međunarodnim humanitarnim pravom", rekao je on, dodajući da je cilj takve politike "izazivanje humanitarne krize na Kubi", što je takođe, prema njegovim rečima, zločin.

Kubanski ministar spoljnih poslova je američku tvrdnju da Kuba predstavlja "neuobičajenu i vanrednu pretnju" po nacionalnu bezbednost SAD nazvao "zabludom".

"Kuba nije pretnja, već je blokada pretnja", istakao je on.

Uprkos takvoj situaciji, kubanski ministar spoljnih poslova je rekao da Kuba napreduje u "duboko transformativnom procesu promena ekonomskog i društvenog modela" i ponovio spremnost Havane za dijalog sa Vašingtonom "na osnovama ozbiljnosti, poštovanja, suverene jednakosti i poštovanja međunarodnog prava".

"Zakon džungle ne može da bude budućnost čovečanstva", naglasio je Rodriges Parilja.

On je osudio i kako je rekao, "genocidni zločin cionizma nad palestinskim narodom", napade na brodove i vansudska pogubljenja na Karibima i Pacifiku, kao i napade na Venecuelu i Iran.

Rodriges Parilja je ponovio podršku Kube pravu Portorika na samoopredeljenje, kao i solidarnost sa Nikaragvom i narodom Zapadne Sahare i podršku principu "jedne Kine".