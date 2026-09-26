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Pivari "Minocqua Brewing Company" u američkoj saveznoj državi Viskonsin preti zatvaranje jednog od dva lokala nakon što su državne vlasti oduzele dozvole za proizvodnju i prodaju alkohola, dok vlasnik Kirk Bangstad tvrdi da je postupak politički motivisan.

Pivara je poslednjih godina postala poznata po izrazito političkim porukama usmerenim protiv američkog predsednika Donalda Trampa.

Kompanija je ranije na društvenim mrežama objavila da će služiti besplatno pivo na dan Trampove smrti, što je izazvalo brojne reakcije, prenosi Foks njuz.

Kompanija je sličnu promociju najavila i povodom smrti republikanskog senatora Miča Makonela, uz ponudu piva upola cene.

Bangstad je za lokalne medije rekao da bi lokal u Medisonu mogao da bude zatvoren do kraja godine, dok kompanija nastavlja pravnu borbu protiv odluke državnih vlasti.

Odeljenje za prihode Viskonsina (DOR) saopštilo je da je dozvole za lokale u Minokvi i Medisonu oduzelo zbog navodnih prekršaja u vezi sa transportom piva iz Ilinoisa bez odgovarajućih dozvola i izmirenja poreskih obaveza.

Iz tog odeljenja su za „Fox News“ naveli da će žalba kompanije biti razmatrana 18. novembra i da oduzimanje dozvola ne stupa na snagu dok se ne okonča žalbeni postupak. Dodaje se da vlasti sprovode propise o prometu alkoholnih pića „pravično i dosledno“.

Bangstad je osnivač i političkog superkomiteta povezanog sa pivarom, koji navodi da mu je cilj smena republikanskih zvaničnika za koje smatra da su podržavali neistine o izborima 2020. godine.

Vlasnik pivare odbacuje obrazloženje državnih vlasti i tvrdi da je njegovo političko delovanje jedan od razloga zbog kojih je kompanija izložena pritisku. Vlasti Viskonsina, međutim, navode da je postupak povezan sa navodnim kršenjem propisa o prometu alkoholnih pića.