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Najmanje osam osoba je poginulo, a 12 je povređeno kada se autobus prevrnuo na auto-putu u blizini grada Irakvara u brazilskoj saveznoj državi Baija, saopštile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u petak uveče, oko 15 kilometara od Irakvare. Autobus je saobraćao na relaciji Fortaleza u saveznoj državi Seara – Palmas u državi Tokantins, prenosi portal Globo.

Spasilačke ekipe izvukle su tri tela iz olupine autobusa, dok su još četiri pronađena nakon podizanja vozila. Među poginulima su dva muškarca, žena i dete.

Jedna od povređenih osoba kasnije je preminula u bolnici.

Povređenima je ukazana pomoć na mestu nesreće, nakon čega je 12 osoba prevezeno u Regionalnu bolnicu u Seabri, dok je još jedna osoba zbrinuta u gradskoj bolnici u Irakvari.

Dva vozača autobusa nisu povređena. Uzrok nesreće za sada nije utvrđen.