Slušaj vest

Najmanje osam osoba je poginulo, a 12 je povređeno kada se autobus prevrnuo na auto-putu u blizini grada Irakvara u brazilskoj saveznoj državi Baija, saopštile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u petak uveče, oko 15 kilometara od Irakvare. Autobus je saobraćao na relaciji Fortaleza u saveznoj državi Seara – Palmas u državi Tokantins, prenosi portal Globo.

Spasilačke ekipe izvukle su tri tela iz olupine autobusa, dok su još četiri pronađena nakon podizanja vozila. Među poginulima su dva muškarca, žena i dete.

Jedna od povređenih osoba kasnije je preminula u bolnici.

Povređenima je ukazana pomoć na mestu nesreće, nakon čega je 12 osoba prevezeno u Regionalnu bolnicu u Seabri, dok je još jedna osoba zbrinuta u gradskoj bolnici u Irakvari.

Dva vozača autobusa nisu povređena. Uzrok nesreće za sada nije utvrđen.

Kurir.rs/Globo

Ne propustitePlanetaPREDSEDNIK GASI INTERNET KLADIONICE I OTPISUJE 90 ODSTO DUGOVA GRAĐANIMA: "Ispraznili su kućne budžete, ovo je opasna bolest!"
Ljudi u kladionici.
PlanetaPRONAĐENO RASKOMADANO TELO MANEKENKE (25)! Policija zatekla HOROR prizor u gepeku, Larisa pred smrt poslala majci poruku: TRI REČI otkrivaju monstruma?! (FOTO)
Screenshot 2026-09-24 110559.png
FudbalRADIKALAN POTEZ KOJI ĆE PROMENITI BRAZILSKI FUDBAL! Nova pravila stupaju na snagu: Manje stranaca, više Brazilaca i PROSTOR ZA MLADE BISERE!
Mundijal 2026, Karlo Ančeloti, Fudbalska reprezentacija Brazila
PlanetaDETALJI DRAME U BRAZILU! Ovo su muzička legenda i biznismen čiji je helikopter nestao, snimljena Brunova potresna poruka sinu tik pred ukrcavanje (VIDEO/FOTO)
pevač Rik Solo i biznismen Bruno Avelar
PlanetaDRAMA U BRAZILU, NESTAO HELIKOPTER SA POZNATIM PEVAČEM I BIZNISMENOM! Mobilni telefon uhvatio poslednji signal, helikopteri češljaju teren u trci s vremenom
avion.jpg