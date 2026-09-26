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Rusija traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, uz ocenu da Moskva trenutno ne pokazuje spremnost da obustavi neprijateljstva.

"Predsednik Rusije Vladimir Putin stalno pronalazi izgovore da izbegne sastanke, odbije trilateralni format i nastavi ubijanje. Tako je već godinama i svi naši partneri to vide. On stalno pronalazi izgovore za rat", rekao je Zelenski, prenosi ukrajinski portal RBK.

Zelenski je naveo da je tokom nedavnog sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom stekao utisak da Vašington situaciju vidi na sličan način.

Prema njegovim rečima, glavni zadatak međunarodne zajednice je da promeni prioritete Kremlja i izvrši pritisak na Rusiju kako bi okončala rat.

"Moramo učiniti sve da Rusija poželi da troši novac ne na smrt, već na druge potrebe i da na kraju završi rat", rekao je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina o tome aktivno razgovara sa partnerima, uključujući SAD, evropske zemlje, Kanadu i Japan.

Zelenski je ponovo pozvao međunarodne partnere da pojačaju pritisak na Moskvu i uvedu dodatne sankcije Rusiji.

Tramp je danas ponovio da se zalaže za direktne pregovore Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina i izrazio nadu da će rat biti okončan što je pre moguće.