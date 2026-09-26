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Rusija neće žuriti sa imenovanjem novih ambasadora u Francuskoj i Velikoj Britaniji, saopštio je Kremlj, prenela je danas ruska agencija TASS.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u petak zvanično razrešio dužnosti Andreja Kelina, koji je bio ambasador u Londonu od 2019. godine.

Dan ranije, potpisao je sličan ukaz o razrešenju Alekseja Meškova, ruskog ambasadora u Francuskoj od 2017. godine.

Aleksej Meškov Foto: printscreen YT

Odgovarajući na pitanja o tim potezima, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da bi moglo da prođe "određeno" vreme pre nego što se u te zemlje imenuju novi ambasadori.

"Posebno zato što, kao što vidite, s obzirom na odsustvo bilateralnih odnosa sa Parizom i Londonom, nema stvarne potrebe za žurbom", dodao je Peskov.

Andrej Kelin Foto: Printskrin Youtube

Francuska i Velika Britanija spadaju među najčvršće pristalice Ukrajine od početka ruske invazije 24. februara 2022. godine.

Od tada su se njihovi odnosi sa Moskvom znatno pogoršali.