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U padu malog aviona na jugozapadu Demokratske Republike Kongo poginulo je 17 ljudi, među kojima dvojica visokih zvaničnika vojnog pravosuđa, saopštilo je danas Ministarstvo saobraćaja te zemlje.

Avion sa delegacijom zvaničnika vojnog pravosuđa srušio se u petak oko 13.00 časova po lokalnom vremenu u blizini Kengea, u provinciji Kvango, oko 200 kilometara istočno od prestonice Kinšase, prenosi Gulfnews.

U saopštenju Ministarstva saobraćaja navodi se da je reč o lakom avionu "Let 410 UVP", kojim je upravljala kompanija "Trejsep Kongo eviеjše".

U nesreći je poginulo 13 putnika i četiri člana posade.

Među nastradalima su bili Žozef Mutombo, predsednik Višeg vojnog suda i Lusijen-Rene Likulija, glavni revizor Oružanih snaga DR Konga.

Obojica su imala čin general-potpukovnika.

Likulija, koga je na tu funkciju imenovao predsednik DR Konga Feliks Čisekedi, zastupao je optužnicu protiv bivšeg predsednika

Žozefa Kabile na suđenju održanom u septembru 2025. godine u njegovom odsustvu, kada je Kabila proglašen krivim i osuđen na smrt zbog izdaje i ratnih zločina.

Čisekedi je naložio istragu o uzrocima nesreće.