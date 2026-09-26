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Oko 175.000 ljudi izašlo je danas na ulice u 15 nemačkih gradova da bi protestovali protiv planova nemačke vlade za reformu socijalnog sistema i mogućeg smanjenja socijalnih davanja, saopštio je Savez nemačkih sindikata (DGB).

Demonstracije su održane pod sloganom "Teško zarađeno. Tvoj rad. Tvoje zdravlje. Tvoja penzija", a sindikati su istakli zahteve za očuvanje sigurnih radnih mesta, boljih uslova rada i prava zaposlenih, prenosi Špigl.

Predsednica DGB-a Jasmin Fahimi kritikovala je u Esenu planove vladajuće koalicije koji se odnose na radno vreme i penzioni sistem i upozorila na moguće smanjenje socijalnih prava.

Ona je posebno odbacila zahteve za produženje radnog vremena i ublažavanje pravila o osmočasovnom radnom danu.

Govoreći o reformi penzionog sistema, Fahimi je poručila da ne bi trebalo ukidati mogućnost odlaska u penziju bez umanjenja primanja nakon 45 godina uplaćenih doprinosa.

Foto: AP Ebrahim Noroozi

"Nećemo da dozvolimo da nam jednostavno oduzmu ono što smo tokom mnogo godina izgradili kao socijalne standarde", rekla je ona.

Predsednik sindikata Verdi Frank Verneke optužio je vladajuću koaliciju za "napad" na prava zaposlenih i socijalnu državu, dok je predsednica sindikata IG Metal Kristijane Bener u Nirnbergu upozorila da ne treba smanjivati socijalnu sigurnost u vreme restrukturiranja privrede i ukidanja radnih mesta, posebno u automobilskoj industriji.

Sindikalni lideri naveli su da ekonomske promene moraju da budu praćene sigurnošću i solidarnošću, dok su nemački poslodavci optužili DGB za "ritualno odbijanje reformi".

Generalni direktor Saveza nemačkih udruženja poslodavaca Štefen Kampeter rekao je da sindikati gotovo svakoj promeni govore "ne" i da "sanjaju o svetu od juče".