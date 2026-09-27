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Nekoliko hiljade ljudi okupilo se danas u Madridu na protestu protiv načina na koji se španska vlada nosila sa nedavnim prilivom migranata u Seutu, optužujući je da nije zaštitila granice zemlje i zahtevajući vanredne parlamentarne izbore.

Demonstranti, od kojih su mnogi mahali crveno-žutim španskim zastavama, uzvikivali su "Seuta nije na prodaju, Seuta se mora braniti" dok su šetali ulicama glavnog grada Španije.

Seuta, španska teritorija u severnoj Africi, suočila se sa krizom nakon dolaska više od 70.000 migranata iz Maroka 30. i 31. jula.

Većina njih je otišla u roku od nekoliko sati, ali su hiljade ostale nedeljama, mnogi spavajući na ulicama, što je opteretilo resurse tog malog grada i izazvalo političku krizu za socijalističkog premijera Pedra Sančesa (Sanchez).

Protest je organizovala desničarska organizacija civilnog društva (Sociedad Civil Espanola), uz podršku konzervativne Narodne partije (PP) i ekstremno desničarske stranke Voks (Vox).

Prema navodima vlasti, na protestu je bilo oko 20.000 ljudi, dok su organizatori naveli broj od 180.000 ljudi.

Demonstranti su zatražili vanredne parlamentarne izbore do 15. novembra, povratak svih migranata iz Seute u Maroko, kao i suđenje Sančesu zbog izdaje.

Vlada planira da na sednici naredne nedelje usvoji uredbu kojom bi se ubrzao povratak migranata iz Seute u Maroko.

Nova mera bi skratila vreme potrebno za obradu zahteva za azil i ograničila mogućnost podnosilaca zahteva da ostanu u Španiji dok se njihovi slučajevi razmatraju.