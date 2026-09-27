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Rusijaje u noći između 26. i 27. septembra ponovo izvela napad dronovima na Kijev, treći dan zaredom, saopštile su ukrajinske vlasti. Protivvazdušna odbrana bila je aktivna iznad grada, saopštio je gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko.

U Ševčenkovskom okrugu ruski dron pogodio je nenaseljenu stambenu zgradu, naveo je Kličko. Na objektu je nakon udara izbio požar, koji je kasnije stavljen pod kontrolu, dok su ekipe hitnih službi nastavile da rade na mestu događaja.

U Solomjanskom okrugu dron je pao na otvorenom prostoru. Usled eksplozije udarnog talasa oštećena je petospratna stambena zgrada, pri čemu su polomljeni prozori i oštećena fasada, rekao je Kličko.

Požar je izbio i u jednom magacinu u tom okrugu nakon što ga je pogodio ruski dron. U napadu je povređena jedna žena, kojoj je pomoć ukazana na licu mesta, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Najnoviji napad usledio je nakon niza ruskih napada dronovima na Kijev koji su počeli tokom noći 24. septembra.

Ruski dronovi nastavili su da napadaju ukrajinsku prestonicu i tokom dana 26. septembra, kada su takođe prijavljeni novi slučajevi ranjavanja i materijalne štete.

Do večeri su ukrajinske vlasti saopštile da je tokom dnevnih napada na Kijev povređeno ukupno pet osoba. Napadi na prestonicu tako su nastavljeni treći dan zaredom, dok bespilotne letelice gotovo neprekidno ugrožavaju grad.

Ruske snage izvele su napade i na grad Sumi i okolna područja, pri čemu su poginule dve osobe, dok je 23 ljudi ranjeno, uključujući četvoro dece, saopštile su ukrajinske vlasti, piše "Kijev independent".

Napadi su pogodili više lokacija širom Sumija, naveo je gubernator Sumske oblasti Oleh Hrihorov. Prema njegovim rečima, ruske snage koristile su vođene avionske bombe, a među pogođenim lokacijama našla su se stambena područja.

U napadima su oštećeni stambeni objekti, vrtići i administrativne zgrade. Na pojedinim lokacijama izbili su požari, a na teren su izašle ekipe hitnih službi.

Napadi na Sumi dogodili su se u okviru šireg talasa ruskih udara širom Ukrajine. Ruske snage su tokom noći lansirale veliki broj bespilotnih letelica, dok su na pojedinim područjima korišćene i vođene avionske bombe.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je protivvazdušna odbrana oborila veliki broj ruskih dronova, ali su napadi ipak pogodili više lokacija.