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Turisti koji su krenuli na safari u Nacionalnom parku Etosha u Namibijidoživeli su dramatične trenutke kada je crni nosorog iznenada napao njihov automobil.

Incident se dogodio tokom safarija u sopstvenoj režiji, kada je nosorog prišao turističkom vozilu, a zatim počeo da ga napada. Životinja je udarala u automobil i napravila ozbiljnu štetu na prednjem i bočnom delu vozila.

Na snimku koji je objavljen nakon incidenta vidi se kako nosorog nasrće na belog terenca, dok turisti koji su se nalazili u drugim vozilima u blizini zatečeno posmatraju šta se događa.

Prema rečima vodiča za divlje životinje, koji je sa svojom grupom takođe bio u parku, nosorog se ponašao neobično i delovao je dezorijentisano. On je rekao da je primetio životinju na putu i odlučio da se drži na bezbednoj udaljenosti.

On je naveo da druga vozila, uključujući neka kojima su upravljali sami turisti, nisu učinila isto. Prema njegovim rečima, moguće je da vozač napadnutog automobila nije prepoznao upozoravajuće znakove u ponašanju životinje.

Navodi se da je nosorog neposredno pre incidenta bio pušten nakon intervencije nadležnih službi za zaštitu divljih životinja, zbog čega je moguće da je njegovo ponašanje bilo neuobičajeno.

Uprkos silovitom napadu, niko od turista nije povređen. Oštećeni automobil ostao je u voznom stanju, pa su putnici uspeli da se udalje iz opasne situacije i bezbedno stignu do svog odredišta.

1/5 Vidi galeriju Napad nosoroga na turistički džip u Namibiji Foto: Screenshot

Namibijsko Ministarstvo životne sredine, šumarstva i turizma potvrdilo je da je crni nosorog napao automobil sa turistima u Etoshi i pozvalo posetioce da budu posebno oprezni kada se susretnu sa divljim životinjama. Ministarstvo je upozorilo da životinje u zaštićenim područjima mogu reagovati nepredvidivo i da njihovo ponašanje može naglo da se promeni.

Turistima je preporučeno da potraže pomoć iskusnih i registrovanih vodiča i da se dobro upoznaju sa ponašanjem životinja pre nego što krenu na safari.