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Policija je pokrenula veliku potragu za osam naoružanih muškaraca nakon smrtonosnog napada u baru u naselju Vedela, jugozapadno od Johanesburga.

Prema navodima policije, osmorica napadača bila su naoružana puškama AK-47 i pištoljima. Oni su ušli u bar i počeli da pucaju na goste. U ovom trenutku policija traga za svim osumnjičenima, dok detalji o motivu napada i identitetu žrtava još nisu objavljeni.

Istraga je u toku, a očekuje se da će policija saopštiti više informacija o okolnostima napada.