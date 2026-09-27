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Policija je pokrenula veliku potragu za osam naoružanih muškaraca nakon smrtonosnog napada u baru u naselju Vedela, jugozapadno od Johanesburga.

Prema navodima policije, osmorica napadača bila su naoružana puškama AK-47 i pištoljima. Oni su ušli u bar i počeli da pucaju na goste. U ovom trenutku policija traga za svim osumnjičenima, dok detalji o motivu napada i identitetu žrtava još nisu objavljeni.

Istraga je u toku, a očekuje se da će policija saopštiti više informacija o okolnostima napada.

"Independent" navodi da je reč o najnovijem u nizu masovnih pucnjava u Južnoj Africi, zemlji koja se suočava sa veoma visokim stopom nasilja i kriminala.

(Kurir.rs/Independent)

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