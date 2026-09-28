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Snažna oluja koja je ovog vikenda pogodila severoistok Sjedinjenih Američkih Država otkrila je deo istorije skrivene ispod peska na ostrvu Nantaket. Talasi i snažna erozija izbacili su na južnu obalu ostrva deo stare olupine, a postoji mogućnost da je reč o ostacima broda "Voren Sojer", koji je doživeo brodolom 1884. godine.

Fragment je pronađen u subotu, 26. septembra, na području Point ov Brejkers, nakon što je snažan severoistočni vetar uzburkao more i pomerio velike količine peska sa obale. Za sada nije potvrđeno kom brodu pronađeni deo pripada, ali se nalazi u blizini mesta na kojem su prethodnih godina već otkriveni ostaci za koje se veruje da potiču od "Vorena Sojera".

"Voren Sojer“ bio je trojarbolna škuna koja je 22. decembra 1884. godine plovila iz Nju Orleansa ka Bostonu. Prevozila je 1.115 bala pamuka i 28 tona starog gvožđa kada je, tokom snažne oluje, dospela u probleme u vodama kod Nantaketa. Brod je završio na južnoj obali ostrva, a svi članovi posade preživeli su brodolom.

Priča o ovom brodu već godinama privlači pažnju istoričara i istraživača. Prvi veći ostaci koji su verovatno pripadali "Vorenu Sojeru" pojavili su se na obali Nantaketa krajem 2022. godine. Tokom februara 2023. pronađen je i dodatni, veći deo olupine, koji je prema procenama stručnjaka takođe verovatno bio deo broda. Ipak, identitet olupine tada nije mogao biti potvrđen sa potpunom sigurnošću.

Sada je nova oluja ponovo pomerila pesak i otkrila još jedan deo olupine. Prizor je podsetio na to koliko se obala Nantaketa menjala tokom vremena i koliko brodova koji su nestali u njegovim vodama još može da se nalazi ispod peska.

Nantaket je tokom 19. veka bio poznat po brojnim brodolomima. Prema podacima Muzeja brodoloma i spasavanja Nantaketa, u vodama oko ostrva tokom tog veka dogodilo se više od 700 brodoloma.

"Groblje Atlantika" Zbog stotina brodoloma koji su se tokom vekova događali u njegovim vodama, Nantaket je dobio i mračni nadimak "groblje Atlantika". Opasni plićaci i pokretni peščani sprudovi, snažne morske struje, guste magle i iznenadne oluje predstavljali su smrtonosnu kombinaciju za brodove koji su prolazili ovim područjem, naročito u 19. veku, kada savremena navigaciona oprema još nije postojala.

Snažne oluje, plićaci i položaj ostrva činili su ovo područje posebno opasnim za tadašnje brodove. "Voren Sojer" nije bio izuzetak, a njegova olupina se, prema dostupnim istorijskim zapisima, povremeno ponovo pojavljivala kako su oluje i erozija menjale obalu.

Ovog puta otkrivanje ostataka dogodilo se dok se severoistokom SAD širi snažna oluja koja je donela obilnu kišu, snažne vetrove i velike talase, a priobalna područja suočila su se sa poplavama i problemima u saobraćaju.

U pojedinim delovima severoistoka SAD zabeleženi su nestanci struje i poplavljeni putevi, dok su vremenske neprilike poremetile i vazdušni i pomorski saobraćaj. Na obalama su snažni vetrovi i visoka voda dodatno pojačali eroziju, što je upravo na Nantaketu dovelo do neobičnog prizora – delova brodoloma koji su decenijama, a možda i više od jednog veka, bili skriveni ispod peska.

Za sada ostaje otvoreno pitanje da li je novi fragment zaista deo "Vorena Sojera". Stručnjaci će morati da uporede njegove karakteristike sa ranije pronađenim ostacima i dostupnim istorijskim podacima kako bi se identitet olupine mogao pouzdanije utvrditi.