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Najmanje 38 ljudi poginulo je danas u odvojenim incidentima širom Južne Afrike, uključujući dve masovne pucnjave u kojima je stradalo najmanje 27 osoba i tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubilo još 11 ljudi, saopštile su južnoafričke vlasti.

Najviše žrtava u pucnjavama zabeleženo je u mestu Vedela, u oblasti Vest Rand nedaleko od Johanesburga, gde je ubijeno 17 ljudi, dok je još 15 osoba ranjeno.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u i ispred kafane kod Johanesburga, ima mrtvih i ranjenih Foto: screenshot X

Prema navodima policije, osam neidentifikovanih napadača otvorilo je vatru na goste koji su pili ispred jednog ugostiteljskog objekta, a zatim su ušli unutra i nastavili da pucaju.

Napadači su, kako je saopšteno, bili naoružani pištoljima i puškama AK-47. Nakon pucnjave navodno su pretresli pojedine goste, oduzeli im mobilne telefone, a zatim pobegli sa mesta zločina u dva za sada neidentifikovana vozila.

Petnaest osoba sa prostrelnim ranama prebačeno je u zdravstvene ustanove. Policija za sada nije uhapsila osumnjičene.

U drugoj masovnoj pucnjavi, u naselju Lendvle u provinciji Zapadni Kejp, poginulo je 10 ljudi, dok je 11 osoba povređeno.

Naoružani napadači su rano u nedelju ušli u ugostiteljski objekat i otvorili vatru na goste. Portparolka policije Novela Potelva rekla je da se napad dogodio nešto pre dva časa ujutru, u objektu u kojem se služi i tradicionalno pečeno meso, poznatom kao šišanjama, preneo je južnoafrički SABC Njuz.

Pet osoba stradalo je na licu mesta, dok je još pet podleglo povredama u bolnicama. Jedanaest povređenih nalazi se na lečenju.

Policija još nije utvrdila motiv napada niti je uhapsila osumnjičene. Pokrajinski komesar policije, general-potpukovnik Sizakele Djantji, formirao je specijalizovani tim za potragu za počiniocima, dok su policijske snage pojačale prisustvo u tom području.

U međuvremenu, još 11 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na autoputu N2 kod Mtubatube, u severnom delu provincije Kvazulu-Natal.

Do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili minibus i kamion. Svih 11 putnika minibusa preminulo je na licu mesta, dok je nekoliko drugih osoba sa teškim povredama prebačeno u bolnice.

Prema prvim informacijama, putnici su se vraćali kućama nakon festivala muzike.