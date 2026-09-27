DVE MASOVNE PUCNJAVE, OGROMAN BROJ MRTVIH I RANJENIH! Novi detalji masakra u kafani, napadači "rešetali" bez milosti, a onda je usledio još jedan horor! (VIDEO)
- U Južnoj Africi je u odvojenim incidentima poginulo najmanje 38 ljudi, među njima 27 u dve masovne pucnjave i 11 u teškoj saobraćajnoj nesreći.
- Najviše žrtava bilo je u Vedeli kod Johanesburga i u Lendvleu u Zapadnom Kejpu, a policija još traga za napadačima i nije utvrdila motiv.
Najmanje 38 ljudi poginulo je danas u odvojenim incidentima širom Južne Afrike, uključujući dve masovne pucnjave u kojima je stradalo najmanje 27 osoba i tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubilo još 11 ljudi, saopštile su južnoafričke vlasti.
Najviše žrtava u pucnjavama zabeleženo je u mestu Vedela, u oblasti Vest Rand nedaleko od Johanesburga, gde je ubijeno 17 ljudi, dok je još 15 osoba ranjeno.
Prema navodima policije, osam neidentifikovanih napadača otvorilo je vatru na goste koji su pili ispred jednog ugostiteljskog objekta, a zatim su ušli unutra i nastavili da pucaju.
Napadači su, kako je saopšteno, bili naoružani pištoljima i puškama AK-47. Nakon pucnjave navodno su pretresli pojedine goste, oduzeli im mobilne telefone, a zatim pobegli sa mesta zločina u dva za sada neidentifikovana vozila.
Petnaest osoba sa prostrelnim ranama prebačeno je u zdravstvene ustanove. Policija za sada nije uhapsila osumnjičene.
U drugoj masovnoj pucnjavi, u naselju Lendvle u provinciji Zapadni Kejp, poginulo je 10 ljudi, dok je 11 osoba povređeno.
Naoružani napadači su rano u nedelju ušli u ugostiteljski objekat i otvorili vatru na goste. Portparolka policije Novela Potelva rekla je da se napad dogodio nešto pre dva časa ujutru, u objektu u kojem se služi i tradicionalno pečeno meso, poznatom kao šišanjama, preneo je južnoafrički SABC Njuz.
Pet osoba stradalo je na licu mesta, dok je još pet podleglo povredama u bolnicama. Jedanaest povređenih nalazi se na lečenju.
Policija još nije utvrdila motiv napada niti je uhapsila osumnjičene. Pokrajinski komesar policije, general-potpukovnik Sizakele Djantji, formirao je specijalizovani tim za potragu za počiniocima, dok su policijske snage pojačale prisustvo u tom području.
U međuvremenu, još 11 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na autoputu N2 kod Mtubatube, u severnom delu provincije Kvazulu-Natal.
Do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili minibus i kamion. Svih 11 putnika minibusa preminulo je na licu mesta, dok je nekoliko drugih osoba sa teškim povredama prebačeno u bolnice.
Prema prvim informacijama, putnici su se vraćali kućama nakon festivala muzike.
(Kurir.rs/Agencije)