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Veliki incident proglašen je u blizini britanske vazduhoplovne vojne baze Ferford (RAF) u Glosterširu, nakon što je nekoliko muškaraca uhapšeno zbog sumnje na krivična dela u vezi sa eksplozivom, a stanovnici pojedinih kuća u obližnjem selu su evakuisani.

1/5 Vidi galeriju Britanska vazduhoplovna baza Ferford Foto: Tolga Akmen/EPA

Policija Glosteršira saopštila je da je incident prijavljen u oblasti Velford, u blizini baze RAF Ferford, koju koristi i američko ratno vazduhoplovstvo.

Više objekata u tom području trenutno se evakuiše, dok su lokalni stanovnici prebačeni u obližnji centar za rekreaciju.

Na licu mesta nalazi se specijalizovani tim britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava. Stručnjaci trenutno pregledaju nekoliko vozila koja su povezana sa incidentom.

Policija je navela da je nekoliko muškaraca uhapšeno zbog sumnje za krivična dela prema Zakonu o eksplozivima.

Oko područja je postavljen policijski kordon, a nadležni navode da veruju da je situacija pod kontrolom i da je incident ograničen na određeno područje.

U akciji učestvuje veliki broj pripadnika hitnih službi, uključujući i specijalizovani tim za reagovanje u opasnim situacijama.

Policija je saopštila da blisko sarađuje sa drugim nadležnim službama i da primenjuje unapred pripremljene procedure za ovakve situacije.

Za sada nisu objavljeni detalji o identitetu uhapšenih, niti je saopšteno šta je tačno pronađeno u vozilima koja pregledaju stručnjaci.

Takođe nije potvrđeno da incident ima direktnu vezu sa samom vojnom bazom RAF Ferford.

Istraga je u toku, a policija je poručila da će javnost biti obaveštena o novim informacijama čim one budu potvrđene.

Podsetimo, baza RAF Ferford nalazi se u Glosterširu, na jugozapadu Engleske.

Iako je reč o bazi britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, u njoj je smešteno i komandno sedište američkog 501. krila za borbenu podršku, dok bazu intenzivno koristi i američko ratno vazduhoplovstvo.

Američko ratno vazduhoplovstvo RAF Ferford opisuje kao "svoju glavnu isturenu evropsku bazu za strateške bombardere".