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Mihail Fedorov je podsetio da je Ukrajina2022. godine pokrenula projekat "Vojska dronova". Tada je malo ko mogao da pretpostavi koliko će bespilotne letelice promeniti način ratovanja.

Danas dronovi učestvuju u više od 95 odsto napada, dok u Ukrajini posluje više od 700 proizvođača bespilotnih letelica. On je, međutim, istakao da tehnološka trka ne prestaje.

- Potreban nam je novi iskorak. Naša opklada je robotizacija rata - poručio je Fedorov.

Vojska robota Foto: screenshot X/FedorovMykhailo

Roboti umesto ljudi na najopasnijim zadacima

Cilj "Vojske robota" jeste spasavanje ljudskih života. Prema Fedorovljevoj zamisli, najopasnije zadatke trebalo bi da obavljaju roboti, kako bi se ukrajinski vojnici što bezbednije vratili kući.

- Ratište budućnosti trebalo bi da izgleda ovako: najpre senzor otkrije pretnju, a zatim robot ulazi u opasnu zonu - objasnio je bivši ministar.

Prema njegovim rečima, humanoidni roboti trebalo bi da evakuišu ranjene i dopremaju municiju. Takođe bi mogli da postavljaju i uklanjaju mine, obavljaju izviđanje, brane položaje i napadaju ciljeve.

Ideja je da roboti prvi ulaze u područja u kojima danas vojnici rizikuju živote.

Fedorov je naglasio da "Vojska robota" neće biti samo jedna kompanija, već čitav ekosistem.

- Ulagaćemo u kompanije iz oblasti odbrambenih tehnologija, pokretati sopstvene tehnološke projekte, razvijati istraživanje i razvoj, testirati rešenja zajedno sa vojskom i što brže širiti ona koja se pokažu uspešnim na ratištu - rekao je on.

Fedorov je upozorio da je Rusija naučila da brzo kopira i masovno primenjuje vojne tehnologije. Zbog toga, kako je naveo, Ukrajina mora neprestano da razvija novi tehnološki ciklus pre nego što to učini protivnik.

Da bi to postigla, Ukrajina mora da okupi najbolje inženjere, vojno znanje, kapital i tehnologiju i usmeri ih ka jednom cilju - da se na bojnom polju bore roboti, a ne ljudi.

Fedorov je naveo da se, iako više nije u vladi, kroz privatni sektor nastavlja rad na njegovoj viziji tehnološkog ratovanja - "Vazduh. Kopno. Ekonomija".

Traže kompanije i inženjere

Robotika je, prema njegovim rečima, jedna od oblasti u kojoj postoji mogućnost za novi veliki tehnološki proboj.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fedorov je dodao da se aktivno traže kompanije iz oblasti odbrambenih tehnologija i inženjeri koji rade na robotskim sistemima. Tim projekta "Vojska robota" traži i CTO-a, odnosno tehničkog direktora, ili Tech Lead-a.

Projekat je predstavljen 26. septembra na tehnološkoj konferenciji IT Arena u Lavovu.