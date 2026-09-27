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Turistički autobus se prevrnuo, pri čemu su poginule dve osobe, dok je više putnika povređeno. Jedna osoba je, prema navodima policije, životno ugrožena.

Nesreća se dogodila nešto posle šest časova ujutru na delu autoputa kod izlaza Buloe-Ist, u smeru ka Minhenu. U autobusu se nalazilo oko 50 ljudi, a reč je o turističkoj grupi sa Filipina.

Prema informacijama koje je policija dala Bildu, putnici su krenuli iz Milana ka Minhenu, gde su planirali da posete Oktoberfest.

Autobus, koji je registrovan u Italiji, iz za sada nepoznatih razloga skrenuo je sa desne strane kolovoza. Nije bilo kontakta sa drugim vozilom. Nakon toga je sleteo u jarak pored autoputa i prevrnuo se.

1/5 Vidi galeriju Prevrtanje autobusa u Nemačkoj, dvoje mrtvih, povređeno više od 20 ljudi Foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP / Profimedia

Jedna osoba poginula je na licu mesta, dok je druga u početku bila u životnoj opasnosti, ali je kasnije podlegla povredama.

Prema prvim procenama policije, povređeno je ukupno 26 ljudi, ali nadležni upozoravaju da taj broj može da poraste. Među povređenima je osam osoba sa teškim povredama. Šest pacijenata prebačeno je u bolnice helikopterima, dok je još šest prevezeno ambulantnim vozilima. Identitet poginulih i povređenih za sada nije objavljen.

Vozač autobusa, star 41 godinu, prema policijskim informacijama uglavnom je prošao bez povreda i već je dao izjavu istražiteljima.

Na mestu nesreće angažovano je oko 250 pripadnika hitnih službi. Vatrogasci su sajlama i drvenim podupiračima osigurali prevrnuti autobus kako bi sprečili njegovo dalje pomeranje niz padinu.

Autoput A96 je zbog udesa bio zatvoren u oba smera, dok su policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći intervenisali na mestu nesreće.