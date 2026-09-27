PREVRNUO SE AUTOBUS PUN TURISTA, IMA MRTVIH! Putovali na Oktoberfest, pa sleteli sa auto-puta, policija na sve strane! Horor scena u Bavarskoj! (FOTO)
- Turistički autobus sa oko 50 putnika prevrnuo se na nemačkom autoputu A96 kod Buhloa, na putu iz Milana ka Minhenu i Oktoberfestu.
- Poginule su dve osobe, a povređeno je 26 putnika, među njima osam teško; jedna osoba je i dalje životno ugrožena.
- Autobus je iz za sada nepoznatih razloga sleteo u jarak bez kontakta s drugim vozilom, a istraga je u toku.
Turistički autobus se prevrnuo, pri čemu su poginule dve osobe, dok je više putnika povređeno. Jedna osoba je, prema navodima policije, životno ugrožena.
Nesreća se dogodila nešto posle šest časova ujutru na delu autoputa kod izlaza Buloe-Ist, u smeru ka Minhenu. U autobusu se nalazilo oko 50 ljudi, a reč je o turističkoj grupi sa Filipina.
Prema informacijama koje je policija dala Bildu, putnici su krenuli iz Milana ka Minhenu, gde su planirali da posete Oktoberfest.
Autobus, koji je registrovan u Italiji, iz za sada nepoznatih razloga skrenuo je sa desne strane kolovoza. Nije bilo kontakta sa drugim vozilom. Nakon toga je sleteo u jarak pored autoputa i prevrnuo se.
Jedna osoba poginula je na licu mesta, dok je druga u početku bila u životnoj opasnosti, ali je kasnije podlegla povredama.
Prema prvim procenama policije, povređeno je ukupno 26 ljudi, ali nadležni upozoravaju da taj broj može da poraste. Među povređenima je osam osoba sa teškim povredama. Šest pacijenata prebačeno je u bolnice helikopterima, dok je još šest prevezeno ambulantnim vozilima. Identitet poginulih i povređenih za sada nije objavljen.
Vozač autobusa, star 41 godinu, prema policijskim informacijama uglavnom je prošao bez povreda i već je dao izjavu istražiteljima.
Na mestu nesreće angažovano je oko 250 pripadnika hitnih službi. Vatrogasci su sajlama i drvenim podupiračima osigurali prevrnuti autobus kako bi sprečili njegovo dalje pomeranje niz padinu.
Autoput A96 je zbog udesa bio zatvoren u oba smera, dok su policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći intervenisali na mestu nesreće.
Tačan uzrok nesreće još nije poznat. Državno tužilaštvo angažovalo je veštaka koji će rekonstruisati tok događaja i utvrditi zbog čega je autobus napustio kolovoz. Istraga je u toku.