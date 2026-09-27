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Švajcarskana referendumu odlučuje da li će u svoj Ustav uneti strogo definisanu verziju politike neutralnosti. Švajcarska neutralnost međunarodno je priznata još od završetka Napoleonovih ratova 1815. godine, ali način na koji vlada sprovodi tu politiku nije precizno definisan.

Inicijativa za "očuvanje švajcarske neutralnosti" poziva da se u Ustav unese odredba prema kojoj je neutralnost Švajcarske "trajna i naoružana", navodi se u saopštenju na sajtu vlade.

Inicijativu je pokrenula nacionalno-konzervativna organizacija "Za Švajcarsku" (Pro Schweiz), a podržava je desničarska Narodna partija Švajcarske (SVP), najveća stranka u donjem domu parlamenta, zastupljena u švajcarskoj vladi, dok se ostale stranke u vladi protive ovoj inicijativi. Švajcarska narodna partija (SVP) tvrdi da je tradicionalni stav zemlje narušen nakon što je Bern uveo sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Kampanja koja podržava inicijativu širom zemlje postavila je plakate sa porukom: "Ne ratu, da neutralnosti", uz prikaz belih golubova mira, uoči referenduma.

Švajcarska vojska Foto: EPA/Peter Klaunzer Pool

Ipak, ankete javnog mnjenja ukazuju da bi birači mogli da odbace predlog. Jedno od najnovijih istraživanja pokazalo je da je 68 odsto ispitanih protiv, dok ga podržava 31 odsto.

Fabio Vaserfalen, profesor evropske politike na Univerzitetu u Bernu, rekao je da Švajcarci podržavaju neutralnost, ali i način na koji vlada trenutno sprovodi tu politiku.

Švajcarska vojska Foto: AP

Prema njegovim rečima, građani uglavnom podržavaju i sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini i ne žele promenu tog pristupa.

Predlog predviđa da se Ustavom propiše da Švajcarska ne može da se pridruži vojnom ili odbrambenom savezu niti da sa njim sarađuje, osim u slučaju da bude napadnuta. Takođe bi bila sprečena da uvodi sankcije, osim onih koje odobre Ujedinjene nacije.

Zagovornici inicijative tvrde da je švajcarska neutralnost dobro služila zemlji u prošlosti, omogućavajući joj da ostane van oba svetska rata, ali i da Bernu daje mogućnost da bude posrednik u mirovnim pregovorima između zaraćenih strana.

1/2 Vidi galeriju Vežbe NATO na strateški važnom švedskom ostrvu Gotland u Baltičkom moru Foto: Emma Burrows/AP

- Švajcarska nije ratovala 200 godina zato što je stalno naoružana i neutralna - rekao je Kristof Bloher, milijarder i jedan od glavnih podržavalaca SVP-a.

On smatra da se neutralnost poslednjih godina sve manje poštuje, navodeći da Rusija sada Švajcarsku smatra stranom u sukobu zbog sankcija koje je uvela Moskvi.