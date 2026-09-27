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Izraelski ministar finansija i lider Stranke verskog cionizma Bezalel Smotrič izjavio je da Izraeltreba da "krene u rat" na Zapadnoj obali i tamo sprovede operaciju po uzoru na onu u Gazi.

On je pozvao na raspuštanje Palestinske uprave i potpuno uklanjanje, kako je rekao, "terorističke infrastrukture".

Smotrič je u intervjuu za politički podkast izraelskog portala Ynet rekao da Izraelske odbrambene snage (IDF)treba da dobiju jasnu naredbu da na Zapadnoj obali "uklone terorističku infrastrukturu, oružje i tunele".

Bezalel Smotrič Foto: EPA/Abir Sultan

- Mislim da treba da krenemo u rat u Judeji i Samariji. Uraditi tamo ono što smo uradili u Gazi. Rasformirati Palestinsku upravu, koja je teroristička uprava - rekao je Smotrič. Dodao je da "želi da budu ubijeni svi", kako ih je nazvao, "teroristi i da se zapleni svo oružje".

1/6 Vidi galeriju Napad na Zapadnoj obali Foto: ABIR SULTAN/EPA

Govoreći o napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine, Smotrič je rekao da prihvata "kolektivnu odgovornost" jer je bio ministar u vladi tokom koje se dogodio napad. Naveo je da će tu odgovornost nositi do kraja života.

Istovremeno je branio učinak izraelske vlade tokom rata i rekao da je bezbednosna situacija Izraela sada, prema njegovoj oceni, "neuporedivo bolja". Smotrič je, međutim, rekao i da bi želeo da Izrael anektira teritorije najmanje do "žute linije" u Gazi i do reke Litani u Libanu.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Smotrič je govorio i o bezbednosti u arapskim zajednicama u Izraelu, tvrdeći da u njima postoji veliki broj ilegalnog oružja. Najavio je oštrije mere protiv kriminala i ilegalnog naoružanja, uključujući stroge zatvorske kazne.

- Stotine ljudi, hiljade ljudi ići će u zatvor - rekao je on, dodajući da bi posedovanje oružja trebalo da povlači minimalne kazne od 10 ili 20 godina zatvora.

1/13 Vidi galeriju Pojas Gaze Foto: EPA/MOHAMMED SABER

Smotrič je tokom razgovora govorio i o predstojećim izborima, političkim savezima i odnosima sa drugim desničarskim partijama.