SMOTRIČ IZABRAO NOVU METU: "Mislim da treba da krenemo u rat, da uradimo isto što i u Gazi"
- Bezalel Smotrič pozvao je Izrael da krene u rat na Zapadnoj obali i sprovede operaciju po uzoru na Gazu, uz raspuštanje Palestinske uprave.
- Rekao je da IDF treba da ukloni 'terorističku infrastrukturu', oružje i tunele, a govorio je i o aneksiji teritorija do 'žute linije' u Gazi i do reke Litani u Libanu.
Izraelski ministar finansija i lider Stranke verskog cionizma Bezalel Smotrič izjavio je da Izraeltreba da "krene u rat" na Zapadnoj obali i tamo sprovede operaciju po uzoru na onu u Gazi.
On je pozvao na raspuštanje Palestinske uprave i potpuno uklanjanje, kako je rekao, "terorističke infrastrukture".
Smotrič je u intervjuu za politički podkast izraelskog portala Ynet rekao da Izraelske odbrambene snage (IDF)treba da dobiju jasnu naredbu da na Zapadnoj obali "uklone terorističku infrastrukturu, oružje i tunele".
- Mislim da treba da krenemo u rat u Judeji i Samariji. Uraditi tamo ono što smo uradili u Gazi. Rasformirati Palestinsku upravu, koja je teroristička uprava - rekao je Smotrič. Dodao je da "želi da budu ubijeni svi", kako ih je nazvao, "teroristi i da se zapleni svo oružje".
Govoreći o napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine, Smotrič je rekao da prihvata "kolektivnu odgovornost" jer je bio ministar u vladi tokom koje se dogodio napad. Naveo je da će tu odgovornost nositi do kraja života.
Istovremeno je branio učinak izraelske vlade tokom rata i rekao da je bezbednosna situacija Izraela sada, prema njegovoj oceni, "neuporedivo bolja". Smotrič je, međutim, rekao i da bi želeo da Izrael anektira teritorije najmanje do "žute linije" u Gazi i do reke Litani u Libanu.
Smotrič je govorio i o bezbednosti u arapskim zajednicama u Izraelu, tvrdeći da u njima postoji veliki broj ilegalnog oružja. Najavio je oštrije mere protiv kriminala i ilegalnog naoružanja, uključujući stroge zatvorske kazne.
- Stotine ljudi, hiljade ljudi ići će u zatvor - rekao je on, dodajući da bi posedovanje oružja trebalo da povlači minimalne kazne od 10 ili 20 godina zatvora.
Smotrič je tokom razgovora govorio i o predstojećim izborima, političkim savezima i odnosima sa drugim desničarskim partijama.
Izrazio je protivljenje uključivanju arapskih partija u vladajuću koaliciju, ali je rekao da nema problem sa arapskim građanima koji podržavaju cionizam.