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Velika bezbednosna akcija pokrenuta je u selu Velford u Glosterširu, u blizini britanske vojne baze RAF Ferford, nakon što je nekoliko muškaraca uhapšeno zbog sumnje da su počinili krivična dela u vezi sa eksplozivom.

Policija je proglasila "veliki incident", a određeni broj stanovnika evakuisan je iz svojih kuća i prebačen u obližnji sportski centar. Britanska vojska angažovala je specijalizovani tim za uklanjanje eksplozivnih naprava, koji trenutno pregleda nekoliko vozila.

Policija Glosteršira saopštila je da je područje ograđeno i da veruje da je situacija pod kontrolom. Na terenu se nalazi veliki broj policijskih i drugih hitnih službi, uključujući tim za reagovanje u opasnim situacijama.

Istragu su preuzele jedinice britanske protivterorističke policije. Međutim, vlasti za sada nisu saopštile da li su hapšenja direktno povezana sa bazom RAF Ferford.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

Baza RAF Ferford je britanska vojna baza koju intenzivno koriste američke vazduhoplovne snage. U njoj se nalazi sedište 501. krila za podršku američkog ratnog vazduhoplovstva, a baza je korišćena i kao polazna tačka za američke vojne operacije.

Bezbednost oko baze poslednjih dana navodno je dodatno pojačana. Uočeni su kontrolni punktovi i naoružani policajci, dok su putevi u okolini blokirani.

Britanski ministar odbrane Ves Striting zahvalio je ekipama koje su reagovale na incident i poručio da javnost može da bude uverena da se situacija rešava.

1/5 Vidi galeriju Britanska vazduhoplovna baza Ferford Foto: Tolga Akmen/EPA

Vlada je saopštila da je premijer obavešten o događajima i zahvalila hitnim službama koje su brzo reagovale i privele nekoliko osumnjičenih.

Za sada nema potvrde da je incident povezan sa terorističkim napadomniti da je baza RAF Ferford bila direktna meta.

Oklopna američka vojna vozila patroliraju oko baze RAF Ferford, dok helikopteri kruže iznad područja. Prilazni putevi su zatvoreni, a jedinice za uklanjanje eksplozivnih naprava i dalje se nalaze na terenu.