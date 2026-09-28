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Hitne službe pozvane su oko 14:30 sati po lokalnom vremenu, nakon što se helikopter srušio u polje pored autoputa 10, u opštini Sent-Brigid Diberivil, oko 50 kilometara jugoistočno od Montreala, u provinciji Kvebek.

Spasioci su po dolasku zatekli letelicu u plamenu. Tela četvoro putnika pronađena su u olupini, a sve žrtve proglašene su mrtvima na mestu nesreće.

Policija provincije Kvebek saopštila je da identiteti stradalih još nisu potvrđeni. Proces identifikacije mogao bi da potraje nekoliko dana.

Prema navodima policije, helikopter je pre pada imao probleme u letu. Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo nesreću.

Istragu vodi jedinica za teška krivična dela policije Kvebeka, dok je na teren upućen i tim kanadskog Odbora za bezbednost saobraćaja, koji će ispitati okolnosti pada.

Kanadski ministar saobraćaja Stiven Mekinon izrazio je saučešće porodicama žrtava i poručio da je bezbednost civilnog vazduhoplovstva jedan od prioriteta tamošnjih vlasti.