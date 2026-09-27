Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poljska i Litvanijarade na međunarodnom planu za evakuaciju civila u slučaju velike krize ili vojne pretnje, prema kojem bi deo stanovništva Litvanije, Letonije i Estonije mogao da bude evakuisan preko poljske granice.

Šef litvanskog Nacionalnog centra za upravljanje krizama Vilmantas Vitkauskas rekao je da predstavnici dve zemlje već analiziraju procedure, logistiku i kapacitete infrastrukture. Detaljan plan biće napravljen nakon što Poljska i Litvanija postignu poseban dogovor.

Pripreme se sprovode u okviru litvanskih vežbi "Vyčio Skliautas 2026", koje su počele 25. septembra i trajaće do 3. oktobra. Cilj je testiranje sistema nacionalne mobilizacije i saradnje institucija u kriznim situacijama, uključujući procedure za evakuaciju stanovništva.

1/10 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Youtube

U vežbama učestvuje oko 3.000 državnih službenika, pripadnika službi i predstavnika institucija, lokalnih vlasti, kompanija i nevladinih organizacija, kao i oko 1.000 volontera. U Litvaniju je stigla i delegacija od oko 20 predstavnika poljskih institucija.

Poseban značaj ima koridor Suvalki, uski pojas teritorije koji povezuje Poljsku i Litvaniju, a samim tim i baltičke zemlje sa ostalim članicama NATO i Evropske unije. Ovim područjem prolaze glavne kopnene veze između Poljske i Litvanije, zbog čega bi u slučaju ozbiljne krize moglo da bude važno za kretanje vojske i snabdevanja, ali i za evakuaciju civila.

Poljska se istovremeno priprema za mogućnost prihvata evakuisanih stanovnika iz baltičkih zemalja. Litvanija je već izradila sopstveni plan evakuacije u slučaju vojne pretnje ili velike krize, a jedna od glavnih ruta vodi od Viljnusa ka poljskoj granici.