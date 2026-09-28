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Većina napada dronovima izvodi se na bojnom polju protiv ruskih snaga, dok se ostatak koristi za udare dugog dometa na teritoriju Rusije.

Robert "Mađar" Brovdi, komandant Snaga bespilotnih sistema Ukrajine, govorio je o tome u intervjuu za belgijski VRT njuz, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, 95 odsto napada dronovima odvija se na bojnom polju.

"Samo pet odsto lansira se direktno na 'močvare' (misleći na Rusiju). To je ono što međunarodna zajednica prati. Uvek je zainteresovana za nešto izvanredno, nešto daleko. Ali pravi rat odvija se upravo pod našim nogama", rekao je Brovdi.

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"Savladana je psihološka granica od 3.000 kilometara"

Komandant Snaga bespilotnih sistema dodao je da čitav evropski deo Rusije više ne predstavlja mirnu pozadinu.

"Psihološka granica od 2.500 do 3.000 kilometara već je savladana. Dalje sve zavisi od brzine tehnološkog razvoja", rekao je legendarni "Mađar".

Dodao je da se ponekad ciklus nabavke određenog tipa drona još nije ni završio, a već se pojavljuje nova tehnologija koja prevazilazi prethodnu.

Istovremeno, prema Brovdiju, uprkos tehnološkom napretku, ljudi ostaju najvažniji resurs Ukrajine.

"Naši ljudi su naš najvažniji resurs, naš prioritet broj jedan. Kao prvo, imamo mnogo manje ljudi nego Ruska Federacija. Kao drugo, naše taktike su drugačije: neprijatelj napada, mi se branimo. Mi se branimo dronovima, oni napadaju ljudstvom", rekao je.

Ukrajina proizvodi oko 10 miliona dronova godišnje

Komandant Snaga bespilotnih sistema naveo je da Ukrajina trenutno proizvodi oko 10 miliona dronova godišnje i da neprestano povećava obim njihove upotrebe.

"Samo moja jedinica, koja čini 2,5 odsto ukrajinske vojske, izvodi više od 250.000 borbenih letova mesečno. Četvrt miliona mesečno, a taj broj raste", rekao je "Mađar".

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