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Palestinski mediji identifikovali su Sahera Sakra kao muškarca koji je vozio motocikl kojim je Noa Argamani odvedena u Gazu tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Prema palestinskim izveštajima, Sakr je u subotu ubijen u vazdušnom napadu na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze.

Sakr je, prema tim navodima, upravljao motociklom na kojem je Argamani odvedena u Gazu nakon što je oteta sa muzičkog festivala Nova u blizini kibuca Reim.

Snimak otmice, na kojem se vidi prestravljena Argamani kako je odvode na motociklu, dok je njen tadašnji dečko Avinatan Or odveden odvojeno, obišao je svet i postao jedan od najprepoznatljivijih snimaka napada 7. oktobra.

Izraelske odbrambene snage i unutrašnja bezbednosna služba Šin Bet nisu odmah potvrdile da je Sakr ubijen.

Noa Argamani oslobođena posle osam meseci

Argamani i Or oteti su na festivalu Nova. Argamani je oslobođena osam meseci kasnije, 8. juna 2024. godine, u velikoj izraelskoj operaciji u Nuseiratu, tokom koje su oslobođeni i taoci Almog Meir Jan, Andrej Kozlov i Šlomi Ziv.

Operacija je kasnije nazvana "Operacija Arnon", po izraelskom policajcu iz antiterorističke jedinice Arnonu Zmori, koji je smrtno ranjen tokom akcije spasavanja.

Or je ostao u Gazi duže od dve godine. Oslobođen je 13. oktobra 2025, nakon 738 dana zatočeništva, nakon čega se ponovo sastao sa Argamani.

Nakon svog oslobađanja, Argamani je postala istaknuta zagovornica oslobađanja Ora i drugih talaca koji su još bili zatočeni u Gazi. Par se razišao u martu 2026. nakon 11 godina veze.

Novi napad u Gazi

Palestinski mediji su u nedelju ujutru izvestili i o žrtvama još jednog izraelskog napada u blizini Bele džamije u izbegličkom kampu Šati, zapadno od grada Gaze.

Detalji o broju i stanju poginulih ili ranjenih nisu odmah bili dostupni.

Izraelske bezbednosne snage poslednjih meseci navode da sistematski prate i gađaju pripadnike militantnih grupa za koje je utvrđeno da su 7. oktobra prešli na teritoriju Izraela i učestvovali u ubistvima, otmicama i drugim zločinima.

Izraelska vojska tvrdi da su neki od njih ostali aktivni u Hamasu i da učestvuju u obnovi njegovih snaga.

Izrael sistematski prati učesnike napada 7. oktobra

Jedan zvaničnik Južne komande nedavno je rekao za izraelski portal Ynet da napadi na učesnike događaja od 7. oktobra imaju dva cilja: da se odgovorni za napad privedu pravdi i da se poremete pokušaji Hamasa da obnovi svoje kapacitete.

"Želja da zatvorimo krug sa onima koji su počinili zločine ide ruku pod ruku sa željom da zaustavimo procese unutar Hamasa koje ne možemo da prihvatimo", rekao je zvaničnik.

Vojska i Šin Bet ne primenjuju jedinstven operativni obrazac za ovakve napade. Poseban komandni centar pažljivo prati određene mete, njihovo kretanje i moguće prilike za napad.

Pojedini napadi izvode se veoma brzo kada nove obaveštajne informacije otvore kratkotrajnu priliku, dok se drugi detaljno planiraju danima ili duže, naveo je zvaničnik Južne komande.

"Napad se planira oko prilika, ali to nije jedina stvar koja određuje da li ćemo napasti", rekao je.

"Kada odlučimo da je neko meta, pokušavamo da obezbedimo da se sve poklopi, i prilika koja proizlazi iz obaveštajnog nadzora i drugi faktori o kojima ne možemo da govorimo."

"Spisak je svakog dana pred nama"

Zvaničnik je naveo da izraelske snage prvo sastavljaju spiskove meta, a zatim čekaju ono što smatraju odgovarajućom prilikom za što precizniji napad.

"U Pojasu Gaze nalazi se veliki broj terorista, tako da prvo pravimo spisak meta, a zatim čekamo dobru priliku za napad, naravno uz najveću moguću preciznost", rekao je.

Prema njegovim rečima, izraelske bezbednosne službe prikupile su veliku količinu informacija o napadu 7. oktobra i nastavljaju da otkrivaju nove detalje.

"Spisak terorista je svakog dana sa nama", rekao je.

"Taj spisak neće nestati. Stalno je pred nama, uključujući i sa moralnog i etičkog stanovišta, kako bismo zatvorili krug sa svakim od njih."

Zvaničnik je rekao da veliki obaveštajni i operativni aparat neprekidno radi na tom zadatku, bez obzira na promene intenziteta borbi u Gazi.

"Čak i kada se intenzitet borbi promeni, mi smo i dalje ovde i održavamo najviši mogući nivo aktivnosti napada", rekao je.