OGROMAN POŽAR GUTA ŠUME U POPULARNOM LETOVALIŠTU Plamen se vidi kilometrima: Građanima naređeno da ne izlaze iz kuća - Horor kod Marbelje
- Nivo pripravnosti zbog šumskih požara podignut je na operativni nivo jedan, a plamen je tokom noći bio vidljiv čak iz Ronde.
- Za sada nema potvrđenih podataka o povređenima ili evakuacijama, niti je poznato koliku je površinu požar zahvatio.
Ovo je zastrašujući trenutak kada je veliki šumski požar buknuo na Kosta del Solu, dok je stanovnicima naređeno da ostanu u svojim domovima, a vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.
Snažan požar izbio je nešto pre ponoći u subotu, a dramatični snimci prikazuju plamen koji je okružio planinsko selo u blizini Marbelje.
Ogromni stubovi dima uzdizali su se u noćno nebo, dok je područje obasjavala intenzivna narandžasta svetlost.
Snimljen je plamen kako se velikom brzinom širi kroz šumske predele u planinama, dok su okupljeni posmatrali dramatične prizore.
Na jednom snimku napravljenom iz automobila vidi se kako vatra zahvata drveće pored puta.
Više od 120 vatrogasaca poslato na teren
Najmanje 120 vatrogasaca angažovano je u borbi sa požarom u blizini Igvalehe, u provinciji Malaga, koja se nalazi između Marbelje i Ronde.
Za sada nije poznato da li ima povređenih niti da li je neko evakuisan.
Lokalnom stanovništvu i turistima naređeno je da ostanu u zatvorenom prostoru dok traje borba sa požarom.
Vlasti su potvrdile da jak vetar otežava gašenje vatre.
Na teren je poslato i pet vatrogasnih vozila, kao i nekoliko vozila hitnih službi.
Nivo pripravnosti zbog šumskih požara u regionu podignut je na operativni nivo jedan u ranim jutarnjim satima u nedelju.
Plamen je, prema izveštajima, mogao da se vidi čak iz Ronde dok se požar tokom noći širio.
Za sada nije poznato ni koliku je ukupnu površinu zahvatila vatra.
Novi veliki požar na jugu Španije
Najnoviji požar usledio je nakon niza sličnih vatrenih stihija koje su poslednjih nedelja pogodile Španiju.
Ranije ovog meseca još jedan veliki požar izbio je na Kosta del Solu, zbog čega je stanovništvo bilo primorano na evakuaciju, dok se više od 100 vatrogasaca borilo sa vatrom.
Najmanje pet helikoptera i više od 60 vatrogasaca tada je angažovano na gašenju požara u Benahavisu, nedaleko od popularnog turističkog odredišta Marbelje.
(Kurir.rs/TheSun)