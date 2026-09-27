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Ovo je zastrašujući trenutak kada je veliki šumski požar buknuo na Kosta del Solu, dok je stanovnicima naređeno da ostanu u svojim domovima, a vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.

Snažan požar izbio je nešto pre ponoći u subotu, a dramatični snimci prikazuju plamen koji je okružio planinsko selo u blizini Marbelje.

Ogromni stubovi dima uzdizali su se u noćno nebo, dok je područje obasjavala intenzivna narandžasta svetlost.

Snimljen je plamen kako se velikom brzinom širi kroz šumske predele u planinama, dok su okupljeni posmatrali dramatične prizore.

Na jednom snimku napravljenom iz automobila vidi se kako vatra zahvata drveće pored puta.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji u avgustu 2026. Foto: MAURI BUHIGAS/EFE, Andreu Esteban/EFE

Više od 120 vatrogasaca poslato na teren

Najmanje 120 vatrogasaca angažovano je u borbi sa požarom u blizini Igvalehe, u provinciji Malaga, koja se nalazi između Marbelje i Ronde.

Za sada nije poznato da li ima povređenih niti da li je neko evakuisan.

Lokalnom stanovništvu i turistima naređeno je da ostanu u zatvorenom prostoru dok traje borba sa požarom.

Vlasti su potvrdile da jak vetar otežava gašenje vatre.

Na teren je poslato i pet vatrogasnih vozila, kao i nekoliko vozila hitnih službi.

Nivo pripravnosti zbog šumskih požara u regionu podignut je na operativni nivo jedan u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Plamen je, prema izveštajima, mogao da se vidi čak iz Ronde dok se požar tokom noći širio.

Za sada nije poznato ni koliku je ukupnu površinu zahvatila vatra.

1/11 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Printskrin

Novi veliki požar na jugu Španije

Najnoviji požar usledio je nakon niza sličnih vatrenih stihija koje su poslednjih nedelja pogodile Španiju.

Ranije ovog meseca još jedan veliki požar izbio je na Kosta del Solu, zbog čega je stanovništvo bilo primorano na evakuaciju, dok se više od 100 vatrogasaca borilo sa vatrom.