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Vojna kontraobaveštajna služba Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) razotkrila je još jednog saradnika ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), koji je prikupljao informacije o jednom ukrajinskom odbrambenom objektu, saopštila je SBU.

Osumnjičeni je stanovnik Lavovske oblasti kojeg su, prema navodima ukrajinske službe, regrutovale ruske obaveštajne službe. Radio je u objektu na zapadu Ukrajine koji učestvuje u proizvodnji bespilotnih letelica za ukrajinske odbrambene snage.

Foto: SBU

Prema istrazi, njegov zadatak bio je da pomogne ruskim snagama u pripremi raketnog napada na taj objekat, sa ciljem da se poremeti snabdevanje ukrajinskih jedinica udarnim i izviđačkim dronovima.

SBU: Pokušao da Rusima preda precizne lokacije

SBU tvrdi da je osumnjičeni pokušao da ruskoj Federalnoj službi bezbednosti prosledi precizne lokacije administrativnih, proizvodnih i skladišnih objekata unutar kompleksa.

Rusku stranu su, prema navodima istrage, zanimale i informacije o periodima kada se u objektu sa ograničenim pristupom nalazi najveći broj zaposlenih.

SBU navodi da je otkrila aktivnosti osumnjičenog i uhapsila ga pre nego što je uspeo da izvrši zadatak.

Tokom pretresa njegovog doma istražitelji su pronašli tablet koji je, kako tvrdi SBU, koristio za tajno primanje i prosleđivanje obaveštajnih podataka, kao i za komunikaciju sa svojim kontaktom iz FSB-a.

Foto: Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Regrutovan preko Telegrama

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je regrutovan preko Telegram kanala na kojem se nudila mogućnost "lake zarade".

Istražitelji SBU obavestili su uhapšenog da je osumnjičen za veleizdaju počinjenu u uslovima ratnog stanja, prema članu 111, stav 2 Krivičnog zakonika Ukrajine.

Ukoliko bude proglašen krivim, preti mu doživotna kazna zatvora uz konfiskaciju imovine.