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Operateri dronova ukrajinske Nacionalne garde uništili su tri ruska tenka skrivena oko 65 kilometara iza linije fronta na aleksandrivskom pravcu u Donjeckoj oblasti, pogodivši vozila uprkos pokušajima da budu zaštićena ukopanim položajima i zaklonima protiv dronova.

Operaciju je izvela "Lazarova grupa", jedinica za bespilotne letelice ukrajinske Nacionalne garde, koja je 27. septembra na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici objavila snimke napada.

Ruske snage postavile su tenkove daleko od neposredne linije fronta, delimično ih ukopale i iznad njih izgradile zaštitne konstrukcije kako bi smanjile mogućnost da budu pogođeni dronovima.

Dronovi preleteli oko 65 kilometara do meta

"Lazarova grupa" saopštila je da su prve informacije o koncentraciji oklopnih vozila dobili od timova za vazdušno izviđanje iz susednih ukrajinskih jedinica.

Analitičari jedinice potom su proverili lokaciju, nakon čega su prema tom području poslati udarni dronovi.

Dronovi su preleteli približno 65 kilometara duboko u teritoriju pod kontrolom ruskih snaga i pogodili sva tri tenka jedan za drugim, navodi jedinica.

Prema tvrdnjama "Lazarove grupe", sva tri vozila uništena su pre nego što su ruske snage uspele da ih upotrebe u borbi.

Tvrde da su uništili više od 2.400 ruskih tenkova

Jedinica navodi da su ruski tenkovi postali ređa pojava u neposrednoj blizini fronta i tvrdi da su njene posade od početka ruske invazije 2022. godine uništile više od 2.400 ruskih tenkova.

"Sada sami možemo da uništimo više tenkova nego što Rusi mogu da proizvedu", saopštila je "Lazarova grupa".

Ukrajinske jedinice za bespilotne letelice gađale su ruske snage i na drugim delovima limanskog pravca.