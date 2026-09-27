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Iako zapadne obaveštajne službe, poput danskih vojnih analitičara, upozoravaju na intenziviranje sajber napada i diverzija, vodeći domaći i inostrani stručnjaci ocenjuju da do otvorene vojne eskalacije neće doći zbog obostranog svesti o opasnosti od nuklearnog uništenja. Ovo su ključni zaključci analize geopolitičkih tenzija iznete u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, u kojoj su o uzrocima, doktrinama obuzdavanja i unutrašnjim motivima zapadnih sila govorili istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović, naučni savetnik dr Dragan Petrović i general Vinko Pandurević.

Stručnjaci ocenjuju da Moskva nema ni ekonomski interes ni vojne kapacitete za konvencionalni napad na evropske države, dok sa druge strane zapadne vlade narativom o "ruskoj pretnji" pokušavaju da opravdaju drastično povećanje vojnih budžeta i prikriju nagomilane unutrašnje probleme.

"Rusija izbegava Član 5"

Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ističe da je scenarij otvorenog rata izuzetno malo verovatan jer Moskva jasno meri rizike i izbegava poteze koji bi aktivirali mehanizam kolektivne odbrane NATO-a.

- Direktan sukob između NATO-a i Rusije i dalje mi deluje nerealno i prema tome sam veoma skeptičan. Pre svega, Rusija nema nikakav interes da napadne Evropu. S druge strane, evropski saveznici se pre svega bore sa pravdanjem sopstvenih vojnih rashoda pred SAD-om, posebno kada je reč o zahtevima za izdvajanje od 5% BDP-a za odbranu. Nedavna Putinova odluka da ne šalje nove ambasadore u London i Pariz predstavlja prvu diplomatsku reakciju na upotrebu raketnog naoružanja dugog dometa. Rusija jednostavno ne želi da rizikuje i provocira aktiviranje Člana 5 NATO ugovora - poručio je Nikola Vujinović.

05:01 Nikola Vujinović: Rusija nema nikakav interes da napadne Evropu Izvor: Kurir televizija

Porođajne muke multipolarnog sveta i slom zapadnih elita

Sa druge strane, naučni savetnik dr Dragan Petrović ukaže na činjenicu da se pozadina ratne retorike u Evropi nalazi u dubokoj političkoj i ekonomskoj krizi vodećih zapadnih država, ilustrujući to primerom Nemačke.

- Vladajuća opcija u Nemačkoj osvojila je svega 4,9% glasova u pokrajini Pomeraniji, dok u samom Berlinu nije ni prešla cenzus. Nemačka se suočava sa nagomilanim problemima - od ekonomske krize do migrantskog pitanja, gde su u Berlinu, pored kampova, popunjeni i brojni hoteli, što izaziva veliko nezadovoljstvo građana - započeo je Petrović.

Foto: Kurir Televizija

Pozivajući se na analize vodećeg teoretičara međunarodnih odnosa, Petrović objašnjava da je globalni sukob deo šire geopolitičke tranzicije.

- Džon Miršajmer, jedan od vodećih američkih stručnjaka za međunarodne odnose, ističe da prisustvujemo porođajnim mukama prelaska iz monopolarnog u multipolarni svetski poredak. On izdvaja tri ključna žarišta: Bliski istok, relaciju Tajvan-Kina-SAD i Ukrajinu. Kada je reč o Ukrajini, Miršajmer smatra da od šireg sukoba nema ništa zbog opasnosti od nuklearnog rata, te prognozira pobedu Rusije. Ni sama Rusija do sada nije silovito gađala dubinu ukrajinske teritorije jer nema razloga da ulazi u takve rizike. Kada se sve ovo sabere, jasno je da prisustvujemo jednoj agoniji, dok narativ o tome kako će Rusija napasti druge evropske zemlje zapravo služi isključivo za mobilizaciju javnog mnjenja oko političke platforme vladajućih struktura.

Pandurević: Začarani krug naoružavanja i crvene linije Moskve

General Vinko Pandurević upozorava da unutrašnje nezadovoljstvo u evropskim državama može poslužiti kao opasan okidač za spoljnu eskalaciju, ali dodaje da je svest o doktrini nuklearnog odvraćanja i dalje glavna kočnica.

- Ako su Evropa i NATO zaista želeli sukob, trebalo je najpre da izaberu neku manju silu, da na njoj sprovedu svojevrstan 'eksperiment', pa tek onda da krenu na Rusiju. Putin im je najdobronamernije i bez imalo sarkazma poručio: 'Ne ratujte sa Rusijom' Smatram da do direktnog sukoba te vrste neće doći - to potvrđuju i mnogi zapadni stručnjaci, jer bi to neizbežno vodilo u nuklearni rat. Rusija bi stupila u takav rat jedino u slučaju da je njena egzistencija direktno ugrožena - objasnio je Pandurević.

Vinko Pandurević Foto: Kurir Televizija

Osvrćući se na poteze Velike Britanije i pojedinih članica NATO-a, Pandurević ističe da prisustvujemo opasnom cikličnom procesu.

- Što se tiče Velike Britanije i njihovih pretnji da 'neće sedeti skrštenih ruku', upravo ulazimo u fazu eskalacije krize. Njihov stav zasniva se na narativu da ih Rusija mora napasti, zbog čega se intenzivno naoružavaju i pripremaju, što posledično primorava i Rusiju da jača svoje oružane snage. Reč je o cikličnom procesu. Zapad jeste direktno uključen u sukob, ali ga u celoj ovoj priči ne vidim kao dominantnu figuru - zaključio je Pandurević.

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Kurir.rs

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