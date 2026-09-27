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Papa Lav XIV pozvao je u nedelju Katoličku crkvu da prizna sopstvene greške i zaleči "duboke rane" nanete unutar njenih redova, nekoliko sati pre sastanka sa žrtvama seksualnog zlostavljanja dece koje su počinili sveštenici u Francuskoj.

Obraćajući se mnoštvu okupljenom na velikom polju u blizini poznatog katoličkog svetilišta u Lurdu, Lav je rekao da Crkva mora imati hrabrosti da se suoči sa svojom prošlošću, ali nije direktno pomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem u Francuskoj koji su izazvali šok širom zemlje.

"Kako bismo zalečili duboke rane, propuste i bolne greške koje su se dogodile unutar Crkve, moramo se ponizno staviti pred pročišćujući pogled Gospoda", rekao je prvi američki papa pred, kako se procenjuje, 150.000 ljudi okupljenih na polju obasjanom suncem.

Lav se nalazi u četvorodnevnoj poseti Francuskoj tokom koje će obići tri grada, a ponovo je pozvao svet da preispita razvoj veštačke inteligencije. U subotu se na misi na otvorenom na Jelisejskim poljima u Parizu okupilo oko 800.000 ljudi.

1/9 Vidi galeriju Papa Lav XIV i Emanuel Makron Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Papa: "Pošast zlostavljanja maloletnika koje su počinili pripadnici klera"

Lokalni crkveni zvaničnici nadaju se da će poseta pomoći u obnavljanju ugleda Crkve nakon što je izveštaj iz 2021. pokazao da je oko 330.000 francuske dece tokom sedam decenija bilo žrtva zlostavljanja koje su počinili katolički sveštenici i laici angažovani u Crkvi.

Na ranijem sastanku iza zatvorenih vrata sa francuskim biskupima u nedelju, Lav je direktno pomenuo "bolnu pošast zlostavljanja maloletnika koje su počinili pripadnici klera", navodi se u tekstu koji je objavio Vatikan.

Papa je zahvalio biskupima na "hrabrim merama" koje su, kako je rekao, preduzeli kako bi se suočili sa skandalima i pozvao ih da dodatno ojačaju mere zaštite i "nastave započetim putem, uz najveću moguću budnost".

Lav se ranije direktno izvinio zbog skandala povezanih sa zlostavljanjem koji su narušili ugled Crkve širom sveta. Tokom posete Španiji u junu rekao je tamošnjim biskupima da moraju da saslušaju žrtve i ponude im odštetu.

1/3 Vidi galeriju Papa Lav XIV u zvaničnoj poseti Francuskoj Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia, Teresa Suarez/AP

Žrtve sumnjaju da će susret sa papom doneti promene

Papa bi u nedelju iza zatvorenih vrata trebalo da se sastane sa sedam francuskih žrtava zlostavljanja.

Neki od preživelih rekli su da sumnjaju da će taj susret dovesti do brzih promena unutar Crkve.

"Prilično sam skeptična da će papa rešiti taj problem, barem ne odmah", rekla je za Rojters Mišel Le Ren-Ganje, kopredsednica udruženja za pomoć žrtvama u zapadnoj Francuskoj.

"Stvari se odvijaju veoma sporo", rekla je. "To se neće dogoditi preko noći."