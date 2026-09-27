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Snažni talasi izazvani žestokom severoistočnom olujom otkrili su olupinu broda iz 19. veka, koja je bila zakopana ispod peska na ostrvu Nantaket, dok je oluja pogađala istočnu obalu SAD obilnim padavinama, olujnim vetrom i poplavama u priobalju.

Deo natopljene drvene konstrukcije, spojen zarđalim ekserima i prekriven morskim algama, pronađen je u subotu na plaži na južnoj obali poznatog ostrva u Masačusetsu, vidi se na snimku koji je objavio "Nantaket karent".

Veruje se da drveni deo pripada brodu "Voren Sojer", škuni koja je plovila ka Nju Orleansu i nasukala se na obližnjoj plaži Majakomet 1884. godine.

Brod, koji je prevozio pamuk i staro gvožđe, zahvatili su olujni vetrovi, zbog čega je skrenuo sa kursa i nasukao se na Nantaketu oko 23 časa 22. decembra 1884. godine.

Delovi olupine pronađeni i 2022. godine

Dodatni delovi brodske olupine već su bili otkriveni na istom području u decembru 2022. godine.

Nakon višemesečnog istraživanja, naučnici su zaključili da pronađeni ostaci najverovatnije pripadaju brodu "Voren Sojer".

"Kao i kod većine istorijskih arheoloških istraživanja, proučavanje dostupne literature, arhivskih, fotografskih i arheoloških dokaza koje smo zajedno prikupili kako bismo pokušali da definitivno utvrdimo da li olupina pripada brodu 'Voren Sojer', bilo je pomalo kao povlačenje konca na džemperu", rekao je arheolog iz Masačusetsa Dejvid Robinson za "Nantaket karent".

"Što sam više zanimljivih informacija proučavao, to sam ih više pronalazio", dodao je.