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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upitan je da li Ruska Federacija i dalje smatra Rumuniju i postrojenje protivraketne odbrane u Deveselu vojnim metama. Odgovor ruskog zvaničnika bio je kratak i dvosmislen: "To je tajna."

Pitanje je postavila rumunska novinarka, predstavnica televizije Realitatea Plus, tokom konferencije za novinare koju je Lavrov održao u Njujorku na kraju 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Novinarka je podsetila ruskog ministra na ranije izjave Vladimira Putina u vezi sa američkom bazom u Deveselu i upitala ga da li se Rumunija i dalje nalazi na spisku vojnih meta Rusije.

"Gospodine ministre, predsednik Vladimir Putin je 2016. upozorio da se Rumunija nalazi na nišanu Rusije zbog američke protivraketne vojne baze u Deveselu. Da li su danas Deveselu i Rumunija i dalje na spisku vojnih meta Rusije?", upitala je novinarka.

Lavrov je na ruskom odgovorio:

"Pa, to je tajna", nakon čega se nasmešio.

Spor Moskve i NATO-a oko Deveselua

Ovo pitanje povezano je sa dugogodišnjim tenzijama između Moskve i NATO-a zbog američkog sistema protivraketne odbrane u Rumuniji.

Postrojenje "Idžis ašor" u Deveselu postalo je operativno u maju 2016. godine, a potom je integrisano u arhitekturu protivraketne odbrane NATO-a.

Alijansa tvrdi da je sistem isključivo odbrambenog karaktera i da je namenjen zaštiti evropske teritorije i stanovništva od pretnji koje predstavljaju balističke rakete, navodi "Difens Romanija".

Ruski zvaničnici su u prošlosti osporavali takvo objašnjenje i tvrdili da postrojenja "Idžis ašor" mogu da predstavljaju pretnju bezbednosti Rusije.

Moskva je posebno ukazivala na lansere MK 41 koji se koriste u sistemu u Deveselu i na teoretsku mogućnost njihove upotrebe za druge vrste raketa.

1/15 Vidi galeriju Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters, Pavel Bednyakov/Pool AP

NATO odbacuje ruske optužbe

NATO odbacuje tvrdnje da postrojenje ima ofanzivnu namenu. Alijansa navodi da je sistem u Deveselu projektovan za otkrivanje, praćenje i presretanje balističkih raketa i da modernizacija postrojenja nije omogućila njegovu ofanzivnu upotrebu.

Sistem u Deveselu deo je šire arhitekture protivraketne odbrane NATO-a.