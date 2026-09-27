LAVROVA PITALI DA LI RUSIJA PLANIRA NAPAD NA RUMUNIJU On se nasmejao i dao odgovor o kom bruje mreže (VIDEO)
- Moskva godinama osporava tvrdnje NATO-a da je sistem u Deveselu isključivo odbrambeni, posebno ukazujući na lansere MK 41.
- Deveselu je deo šire protivraketne arhitekture NATO-a, zajedno sa sistemom u Poljskoj, brodovima baziranim u Španiji i radarom u Turskoj.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upitan je da li Ruska Federacija i dalje smatra Rumuniju i postrojenje protivraketne odbrane u Deveselu vojnim metama. Odgovor ruskog zvaničnika bio je kratak i dvosmislen: "To je tajna."
Pitanje je postavila rumunska novinarka, predstavnica televizije Realitatea Plus, tokom konferencije za novinare koju je Lavrov održao u Njujorku na kraju 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Novinarka je podsetila ruskog ministra na ranije izjave Vladimira Putina u vezi sa američkom bazom u Deveselu i upitala ga da li se Rumunija i dalje nalazi na spisku vojnih meta Rusije.
"Gospodine ministre, predsednik Vladimir Putin je 2016. upozorio da se Rumunija nalazi na nišanu Rusije zbog američke protivraketne vojne baze u Deveselu. Da li su danas Deveselu i Rumunija i dalje na spisku vojnih meta Rusije?", upitala je novinarka.
Lavrov je na ruskom odgovorio:
"Pa, to je tajna", nakon čega se nasmešio.
Spor Moskve i NATO-a oko Deveselua
Ovo pitanje povezano je sa dugogodišnjim tenzijama između Moskve i NATO-a zbog američkog sistema protivraketne odbrane u Rumuniji.
Postrojenje "Idžis ašor" u Deveselu postalo je operativno u maju 2016. godine, a potom je integrisano u arhitekturu protivraketne odbrane NATO-a.
Alijansa tvrdi da je sistem isključivo odbrambenog karaktera i da je namenjen zaštiti evropske teritorije i stanovništva od pretnji koje predstavljaju balističke rakete, navodi "Difens Romanija".
Ruski zvaničnici su u prošlosti osporavali takvo objašnjenje i tvrdili da postrojenja "Idžis ašor" mogu da predstavljaju pretnju bezbednosti Rusije.
Moskva je posebno ukazivala na lansere MK 41 koji se koriste u sistemu u Deveselu i na teoretsku mogućnost njihove upotrebe za druge vrste raketa.
NATO odbacuje ruske optužbe
NATO odbacuje tvrdnje da postrojenje ima ofanzivnu namenu. Alijansa navodi da je sistem u Deveselu projektovan za otkrivanje, praćenje i presretanje balističkih raketa i da modernizacija postrojenja nije omogućila njegovu ofanzivnu upotrebu.
Sistem u Deveselu deo je šire arhitekture protivraketne odbrane NATO-a.
U nju spadaju i postrojenje "Idžis ašor" u Poljskoj, brodovi opremljeni sistemom "Idžis" bazirani u Španiji, kao i radar za rano upozoravanje u Turskoj.
(Kurir.rs/adevarul.ro)